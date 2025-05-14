國中教育會考5／17登場　桃園教育局提醒注意考場規定

▲今年國中教育會考即將於5/17、18兩日登場，桃園市教育局指出，今年桃園考區報名人數共1萬8474人，提醒考試提前看考場，並注意須遵守考場規定。（圖／桃市教育局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

114年國中教育會考將於5/17、18兩日登場，桃園市教育局指出，今年桃園考區報名人數共1萬8474人，特殊需求考場服務考生共計253人，其中220人安排於桃園市立桃園特殊教育學校及桃園市立中壢高商特殊考場應試，其餘考生則依就讀國中地理位置，就近於鄰近高中職應考。家長及考生可於5月16日（星期五）下午3時至5時前往22所考場查看試場位置，但不得進入試場。

▲今年國中教育會考即將於5/17、18兩日登場，桃園市教育局提醒考生可於周五下午看考場，圖為去年考場設置各國中服務區。（圖／桃市教育局提供）

教育局表示，考生應注意考場規定與指示，陪考家長亦應共同維護考場秩序及校園整潔，提供考生良好應試環境，高中考場學校及國中亦組成考場及考生服務隊照顧考生需求。各考場內外部環境將於考前及考後完成清潔及消毒，考試當日亦視情況加強試場及廁所消毒，以提供安全之應試環境，使考生於考試時能有最佳表現。



教育局指出，今年國中教育會考成績占桃連區免試入學比序積分33分，包括國文、數學（含非選）、英語、社會、自然等五科合計30分，寫作測驗成績3分（配分：4級分~6級分給3分、2級分~3級分給2分、1級分給1分），教育局籲請學生以平常心應試，並全程參與，檢視自我國中階段學習成果。

▲今年國中教育會考即將於5/17、18兩日登場，教育局提醒考生須遵守考場規定，圖為考場設置考生休息區。（圖／桃市教育局提供）

此外，為維持考試公平，今年國中教育會考違反試場規則之考生，將依簡章中所列情形，分別以取消考試資格、不予計列等級（級分）及違規記點方式處理，歸納考生常見違規行為，如：提前翻開試題本、逾時作答、考試期間內攜帶非應試用品進入試場隨身放置、非應試用品放置於試場前後方，於考試時間內發出聲響、電子錶發出聲響或考試時交談等。考生若因生病等特殊原因，迫切需要在測驗中飲水或服用藥物時，須於考前持相關證明經監試委員同意，在監試委員協助下飲用或服用。為避免考生違反試場規則而影響考試結果，提醒考生應於考前熟悉簡章相關規定。

教育局強調，今年會考預計6月6日開放國中教育會考網路成績查詢，並於當日開始寄發成績通知單，請考生留意。