德籍婦行李藏13公斤K他命　坦承收1萬歐元幫友人帶「裝飾品」

▲德國籍D姓婦女今年3月間入境桃園機場第二航廈時，隨身托運行李被查獲夾帶第三級毒品K他命。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

德國籍D姓婦人今年3月間入境桃園國際機場，其隨身托運行李在通關時被海關人員與航警局安檢大隊查出異樣，當場開箱查出夾帶第三級毒品K他命多達13.2公斤，黑市價格逾1600萬元，D女辯稱幫友人帶女用裝飾品，不知行李內夾帶毒品，後來坦承以1萬歐元（折合新台幣約33.9萬元）作為酬勞，航警局偵訊後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

航警局指出，這名年約60歲德國籍D姓婦人於今年3月間獨自搭機來台，入境桃園機場第二航廈通關時，財政部關務署台北關人員與航警局安檢大隊在X光機查驗時，發現其隨身托運行李有異狀，當場開箱查出夾藏有三級毒品K他命共計17包，經量秤重達13.2公斤，市值逾1600萬新台幣。

航警局調查發現，德國籍D姓婦人從德國搭機至荷蘭，於當地取得夾藏毒品行李箱後，再從荷蘭搭機來台，落網後辯稱是協助運輸女性裝飾品來台，完成後可獲得1萬歐元酬勞，聲稱不知道行李夾藏毒品，航警人員認為其勞務與報酬顯不相當，隨即戳破其謊言，警方偵訊後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

航警局表示，K他命為我國列管之第三級毒品，施用後會產生心跳加快、妄想、幻覺、噁心、嘔吐等現象，長期施用會產生頻尿、血尿、水腫導致腎功能不全症狀，亦會產生耐受性及心理依賴性。呼籲民眾千萬勿好奇接觸，航警局將陸續致力於強化邊境毒品情蒐偵查量能，阻絕毒品於境外，讓運毒等不法集團無可趁之機。