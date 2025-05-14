破窗大盜抓到了！橫行桃竹苗　涉犯5案還吸毒被收押　

▲桃園市中壢區文化公園日前連續發生破窗竊盜案件，警方日前公布竊嫌作案後逃逸監視器畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區文化公園周邊上週發生3天內2件破窗竊取車內財物案件，中壢警分局專案小組調閱監視器影像後鎖定鄭姓男子涉嫌重大，掌握其行蹤後經報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，最終於9日拘提鄭姓犯嫌到案，專案小組查出，鄭姓犯嫌竊盜範圍遍及桃竹苗地區涉及多起竊盜與毒品案件，經偵訊後依加重竊盜、毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲中壢警方持拘票拘提鄭姓犯嫌到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢區文化公園上週連續發生破窗竊取車內財物案件，中壢警方成立專案小組調查，專案小組調閱現場附近上百支監視器影像，經過比對分析後鎖定鄭姓男子涉嫌重大，專案小組向桃檢聲請拘票後拘提63歲鄭姓男子到案，並查扣作案工具包括破窗器、手套、工具鉗、毒品與安非他命等證物。

▲中壢警方持拘票拘提鄭姓犯嫌到案，並起出做案用工具一批等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案小組偵訊時，鄭姓犯嫌避重就輕，警方提出相關證據一舉查獲5起竊盜案件，全案依加重竊盜罪、毒品危害防制條例移送桃檢偵辦，檢方複訊後向桃園地院聲請羈押獲准，目前在桃園看守所羈押中。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，民眾個人財產受法律保護，任意侵占、竊取等行為，將遭受法律重懲，警方將針對重點區域加強巡邏，以防止類似情事發生。此外，轄區如有類似作案手法受害者，建請出面指認，勿讓竊賊逍遙法外。