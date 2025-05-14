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桃園10月男嬰癱軟送醫不治疑遭虐　父重判10年半母判8月

▲桃園市1名約10個月大徐姓男嬰於2021年12月間被媽媽發覺有異狀送醫急救仍不治，此案經桃園地院3年多審理後昨天宣判。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市1名約10個月大徐姓男嬰，2021年12月間被媽媽發覺有異狀送醫急救仍不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名10個月大徐姓男嬰於2021年12月間被媽媽發現全身癱軟急忙送醫急診，經醫護人員急救後仍宣告不治，醫護人員察覺男嬰臉頰凹陷，身形比同齡幼兒更嬌小且骨瘦嶙峋，懷疑營養不良或受虐通報市府；桃園地院審理時，男嬰父母均否認遺棄致死犯行，法官則認為2人辯詞不予採信，審結依成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪，判處徐父有期徒刑10年6月、母親有期徒刑8月，緩刑3年，緩刑期內付保護管束，接受法治教育課程3場次，本案仍可上訴。

檢警調查，本案於2021年12月22日晚間近8時許，時年23歲的涂姓女子抱著10個月徐姓男嬰到桃園區聖保祿醫院求助，醫護人員察覺男嬰呈現無呼吸心跳（OHCA）狀態，急救後仍宣告不治，醫護人員事後檢視男嬰外觀雖無明顯外傷，但幾乎是皮包骨且臉頰凹陷，身形比同齡幼兒更嬌小，懷疑可能長期營養不良導致，因此通報市府家防中心協助調查。

桃園地檢署接獲警方與市府通報後調查，查出時年20歲的男嬰父親徐男與23歲母親涂女疑似長期有疏於照顧，導致男嬰其身形比同齡男嬰更形瘦小，檢方經調查後依妨害幼童發育、遺棄之犯行提起公訴。

桃園地院審理時，被告徐姓男子坦承檢方起訴之妨害幼童發育、遺棄等犯行，惟否認有遺棄致死等犯行，辯稱2021年12月22日案發當天中午曾短暫外出，並無遺棄男嬰之事實。

法官查出被告徐男前後陳述多有出入，並根據醫院病歷及兒少保護案件通報表所載，被告徐男自述當天案發經過，對照證人即社工之證詞，認定被告當天中午以牛奶餵食男嬰後，未給其必要之照顧，隨即離開住處，將男嬰獨留住處數小時，徐男自同年9月間起為男嬰主要照顧者，明知男嬰嚴重營養不良，進食後仍有嗆奶、窒息之高度可能，徐顯將極為孱弱男嬰棄置於欠缺生存所必須之扶助、養育及保護之環境，導致男嬰發生嗆奶、窒息致死亡之結果，亦非客觀上不能預見，遺棄致死之犯行堪以認定。

法官審酌被告二人對於男嬰長期非人道待遇之虐待行為，嚴重違反兒童權利公約施行法所欲追求「健全兒童及少年身心發展，落實保障及促進兒童及少年權利」之規範，被告徐男之遺棄行為，更使其喪失生命而無法回復，酌參被告坦承妨害幼童發育、遺棄等犯行，但事後就遺棄致死部分則臨訟卸責、毫無悔意且犯後態度惡劣；同案被告涂女犯後坦承犯行且具有悔意，且其負擔全部家計，日夜工作時數甚長，主觀惡性非重，仍有另名5歲幼女待照顧扶養，認經此經偵審程序及科刑教訓後，當知所警惕，應無再犯之虞，法官宣告緩刑3年。

法官審結，被告徐男依成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪，處有期徒刑10年6月，同案涂女處有期徒刑8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，應接受法治教育課程3場次，本案還可上訴。

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