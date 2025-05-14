他驚才5月「薑母鴨掛布條放暑假」　一票人曝老闆超狂副業

▲不少薑母鴨業者只賣冬天，夏天就不營業了。（示意圖／記者許宥孺攝）



網搜小組／劉維榛報導

「放暑假都在幹嘛？」一名網友表示，看到一間薑母鴨店掛出「我們放暑假了」的布條，但現在才5月而已，羨慕老闆與員工爽放長假時，是否還有副業呢？底下網友開玩笑直呼，「老闆養鴨，員工種薑」，也有人分享，有的回金門帶旅遊團、當潛水教練、採收芒果、種辣椒等，老闆們其實夏天也沒閒著。

一名網友在臉書公開社團《信義區三兩事》認真發問，看到路邊一家霸味薑母鴨掛著「我們放暑假了」，代表著老闆、店員要休息數個月，好奇他們沒上班都在幹嘛呢？

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底下網友紛紛笑回，「5月初就放暑假，讚」、「老闆專心養鴨，員工齊心種薑」、「我聽過一家生意很好的薑母鴨，試過夏天改賣冰，但兩三年都做不起來，後來索性放半年假了」、「賺冬天就夠了」、「感覺夏天換賣冰不錯，整年賺飽飽」、「養鴨啊～不然冬天客人吃什麼」。

也有網友分享，「聽說過有間店老闆好像是金門人，冬天來台北營業薑母鴨店，夏天回金門做旅遊團」、「我們高雄家是去採收芒果」、「我看過一個店面夏天賣冰、冬天賣羊肉爐」、「有些是潛水教練，夏天教潛水，冬天賣薑母鴨或羊肉爐」、「有看到麻辣火鍋店老闆暑假去種辣椒」、「曾經問過我家附近的冰店闆娘，冬天都在幹嘛呢？她說到處打麻將」、「我認識一家，夏天半薪，員工通常去打工」。

還有人直呼，夏天閒置期間，有看過店面租給西瓜業者，「有一年看到他們在賣西瓜」、「我遇過這家之前夏天賣西瓜」、「有一年租給人賣西瓜」。