三讀增5國定假日挨批「亂放假」　罷團怒嗆要讓老闆出來反對到底

▲立法院院會處理紀念日及節日實施條例草案。 （圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院今（9日）三讀通過《紀念日及節日實施條例》，新增四天國定假日，分別為9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日，以及農曆小年夜，另51勞動節改全國放假。不過法案甫通過，罷免團體隨即在內部群組表示不滿，批評「罷免大成功後，把假全部取消」、「這個三讀一定要給老闆看，他們會出來反對到底」，似乎為大罷免行動增添不少柴火。

根據通過的條文，在原有的11個國定假日中，再新增4+1天假日，包括小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日與12月25日行憲紀念日；原5月1日勞動節則改為全國放假，對非勞工族群而言相當於多1天假。此外，現行除夕加春節總共僅4天假期，在小年夜修法列為國定假日後，未來春節假期將保證從7天起跳。

本次三讀條文也明定，原住民族歲時祭儀由現行原民會公告放假一天，改為由原住民依其族別歲時祭儀擇定3日放假。《紀念日及節日實施條例》實施日期將自總統公布日施行，因此可望今年下半年就會新增3天國定假日。

但法案才剛通過，就有罷免團體在內部群組表示，「大罷免大砍假」、「真的是綁票亂放假」、「張善政大颱風天不放假，現在牛煦庭為了大罷免直接亂放」、「這個三讀一定要傳給大家的老闆看，他們會出來反對到底！為大罷免添柴火」，也有民眾在網路上表示，「今年開始多放四天假，感覺有內奸在掏空台灣的競爭力，多放假有沒有違憲？」。

▲▼ 罷免團體反對國民黨推的國定假日修法 。（圖／讀者提供）



對此，牛煦庭表示，該案是他們第一會期就提出來了，勞工團體也給他們很多指正，曾經提試用期法制化的時候有被誤會，勞工團體之前也覺得這樣有爭議的法案不要操之過急，因此配合勞工團體的指示，修正他們的腳步，改推勞工團體長期爭取的國定假日法制化，經過一年多的努力終於落地，非常高興。

牛煦庭提到，第一會期就有提該案，第二會期也有辦理公聽會，證明這件事情跟罷免沒有直接的關係，這本來就是他們按照期程要通過的民生法案，很遺憾民進黨今天在議場還是在高喊「大罷免大成功」，罷免的朋友也喊大罷免大成功後要把假砍回來，誰對勞工好，誰對勞工不好不證自明。