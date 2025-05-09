3秒內辨別「西瓜甜不甜」　驗瓜師靠「拍一拍」月入破10萬

記者魏有德／綜合報導

時節逐漸進入夏季，解渴消暑的西瓜陸續進入市場，為民眾挑選香甜多汁西瓜的「驗瓜師」也變得忙碌起來。山東菏澤一名驗瓜師白傳響藉由「一看二敲三觀察」多年經驗，3秒便可辨別「西瓜甜不甜」和成熟度，給予瓜農寶貴意見，依照驗1斤（0.5公斤）西瓜0.2元的費用，加上旺季，全年月收入平均可上看3萬元人民幣（約10-12萬元新台幣）。

▲陸「驗瓜師」3秒便知「西瓜甜不甜」。（圖／翻攝新黃河，下同）

《新黃河》報導，在（菏澤）南王店鎮西瓜市場，驗瓜師有20多個。他們有的是老瓜農，有的則是專門學習驗瓜技術的新農人，無論是哪一類，他們都有一個共同的目標，用自己的努力把家鄉優質的西瓜銷出去。

至於該如何完美「驗瓜」，白傳響透露，一顆西瓜敲三下，用時兩三秒鐘，「一般情況下，在西瓜前頭、中間、尾部各敲一下，不能敲太多次，敲多了連驗瓜師都會被誤導，憑藉手感去判斷西瓜的振動頻率和成熟度，不是一句話就可以說清的，需要一個積累和琢磨的過程。」

白傳響強調，西瓜的成熟度、是否為「空心瓜」，用手一搭便知，基本上十拿九穩，通過觀察和手感來檢驗，「一看二敲三觀察，看就是看西瓜顏色，成熟度越高顏色就越深越綠；敲就是聽聲音，空心西瓜聲音較悶，像敲梆子似的，實心西瓜聲音較脆，生瓜蛋子振動頻率一般較低，這只是驗瓜的大致判斷標準，真正檢驗西瓜是否合格，還需要靠悟性和經驗。」

另一名驗瓜師劉占峰提到，忙的時候，一天可檢驗大約4萬多斤（約2萬公斤）西瓜，大約上萬顆，收入在1000元（人民幣，下同）左右，「西瓜一般熟至八成半裝箱出售，這個成熟度既可以保證西瓜的品質，又可以保證到客戶手中不壞。」

南王店鎮副鎮長楊超表示，每到西瓜成熟季，全國各地的客商絡繹不絕，驗瓜師算得上我們產業發展帶來的新職業，「每年客商來進瓜，最怕的就是把握不住西瓜的質量，有了專業驗瓜師的幫忙，無疑給客商吃下了一顆定心丸，現在，客商來我們這裡買瓜都很放心。」