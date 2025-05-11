台南做工行善團持續修屋　市長夫人送西瓜、火鶴花敬志工

▲台南市長夫人劉育菁（中）母親節當日親赴後壁修繕現場，贈送火鶴花束與大西瓜慰勞志工與案家。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局做工行善團即使在母親節假期，也未停下腳步，依照期程持續為弱勢族群進行居家修繕，11日恰逢母親節，電氣工會志工由理事長杜文寶率隊前往後壁區，投入修繕老屋行動。

市長夫人劉育菁親赴現場，送上清涼西瓜與暖心慰勞，並由大台南總工會花藝班製作火鶴花束致贈志工，場面溫馨動人。杜文寶理事長也帶來蛋糕，與大家一同提前慶祝母親節，讓修屋現場充滿節慶氣氛與感人情誼。

志工們秉持市長黃偉哲推動的「希望家園」政策理念，穿梭在各處需要協助的家庭，用專業與汗水為弱勢搭建安心生活的基礎。每一道修繕工程，都是一份具體的關懷與實質的改變。

本次修繕物件之一為居住在後壁區的58歲馬姓男子，與年近85歲、需仰賴輪椅的母親相依為命。案主配偶早逝、膝下無子，平日從事臨時工，收入不穩，無力改善屋況。老宅年久失修，屋頂多處破洞、牆壁與木窗腐朽破損，生活環境惡劣。

▲台南做工行善團母親節假期持續投入後壁區弱勢住宅修繕，現場氣氛溫馨。

勞工局會勘後啟動修繕，由泥水工會於5日率先拆除石棉瓦與天花板，並建構無障礙門檻坡道，隨後由電子機械加工與鋁製品工會進場更新屋頂與鋁門窗。今日則由電器工會負責配電與線路工程，後續還有內裝、油漆等作業陸續進行。

另一起案位於柳營區，54年次的樓姓案主老宅年久失修，屋頂、門窗、牆面與二樓地板皆破損不堪，做工行善團接獲通報後火速動員。歷經泥水、電氣、電子加工、木工等多方協力，本週8日由木工工會進行二樓地板鋪設，10日再由鋁製品工會張世明與妻子黃金玟完成鋁門安裝，當日並同步裝設冷氣設備。預計下週日將由油漆工會進行最後美化作業，整體修繕已進入尾聲。

勞工局王鑫基局長表示，做工行善團志工們以一顆柔軟的心默默奉獻，傳遞愛也凝聚更多善的力量。特別感謝餐飲業職業工會理事長劉檄穆協助連結總祿境土地公廟，捐贈平安米送暖案家。本次參與修繕的志工團隊中不乏家庭成員同心投入，包括電器工會劉忠義與黃麗卿夫婦、志願服務協會李俊平與陳美華，以及電器工會父子檔張世明與張廷宇，假日同心協力做公益，畫面感人。

市長黃偉哲感謝所有志工犧牲假日，為弱勢修屋的付出，表示這樣的善行為社會立下美好典範，也讓「希望家園」不只是口號，而是真正進入每一個需要幫助的家庭。