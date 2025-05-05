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買瓜中好禮！花蓮大西瓜行情看漲　玉里產區5月中率先開園上市

▲▼花蓮大西瓜品質佳、行情看漲，玉里產區5月中旬率先開園上市。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮大西瓜品質佳、行情看漲，玉里產區5月中旬率先開園上市。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣西瓜全年種植面積達1,619公頃為全國之冠，其中一期作面積約占1千公頃。縣長徐榛蔚表示，花蓮擁有優質自然環境，所產西瓜品質佳、甜度高，深受消費者青睞，栽培品種以「華寶」大西瓜為主，主要產區自南向北分布於玉里鎮、瑞穗鄉、鳳林鎮及壽豐鄉，其中鳳林鎮種植面積最大，達600公頃。

農業處長陳淑雯指出，今年受氣候低溫影響，整體產期略有延後，產量預估較去年減少約一成，全縣一期西瓜預估產量約2萬多公噸，其中玉里產區預計於5月中旬開園上市，因近期西部地區西瓜供應短缺，帶動花蓮西瓜行情向上，盤商論斤收購價約為每台斤17至20元，行口零售價則約每台斤23至25元。

陳淑雯表示，近期鳳林鎮部分西瓜田傳出輪點病毒危害，該病毒可經由小型昆蟲如蚜蟲、薊馬作為媒介傳播，亦可能經由整蔓、摘心或疏果時造成的機械傳播。西瓜感染輪點病毒後易使植株發育不良、果實畸形、植株矮化及生長停止，影響品質與產量。農友種植時應選擇無病毒或有商譽之種苗商種子或瓜苗，以減少苗期帶病毒風險，巡田時倘發現有病株時應及早拔除，整蔓、摘心或疏果時使用的刀具及手套可用酒精或二氧化氯消毒過後再進行作業。

花蓮縣動植物防疫所說明，因接續之平均氣溫逐漸升高，植株發育快，蟲害也將繁殖迅速，栽培全期應更加注意防治蚜蟲、薊馬等媒介昆蟲，並清除田間雜草防止害蟲躲藏，而施用化學藥劑需依照農業部農業藥物試驗所植物保護資訊系統（https://otserv2.acri.gov.tw/PPM/menu.aspx）推薦藥劑種類進行防治。

▲▼花蓮大西瓜品質佳、行情看漲，玉里產區5月中旬率先開園上市。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另外合理化施肥可減輕被害程度，建議減施氮肥、補充微量元素，尤其是鈣、硼。如有施藥技術指導之需求，可洽花蓮區農業改良場提供協助。

動防所補充，目前國內於113年8月巳公告「植物診療師法」，為了輔導提供農民作物健康診療服務，輔導田間精準用藥，客製化植物診療等服務，建議本縣公所及農會應申請設置植物診療師，動防所亦可協助申請單位先行審查要提送文件資料之完整性，並陪同申請單位進行農業部動植物防疫檢疫署審查，以提高錄取設置植物診療師機率。

徐榛蔚說，花蓮大西瓜不僅為本縣重要經濟作物，更是夏日消暑首選，縣府持續協助農民種植工作的輔導和拓展通路，提升品牌價值，讓優質的花蓮西瓜行銷全國，本縣各產區農會將接力辦理展售活動，凡購買型錄合作店家的花蓮大西瓜就有機會刮中好禮，讓民眾在品嚐西瓜的同時，也有機會把驚喜大獎帶回家，從旅遊體驗到農產好物，驚喜不間斷！歡迎消費者把握季節限定機會趕快上網預購。

活動詳情請見農業處臉書粉絲頁（https://www.facebook.com/hlgov.agriculture）查詢。
 

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