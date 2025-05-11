反制中國極音速飛彈！日本研發新武器「電磁砲」　將進行海上試射

▲日本近年積極研發新型武器「電磁砲」，近期將在海上進行試射。（圖／日本國海上自衛隊官網）

記者羅翊宬／編譯

面臨近年來中國、北韓（朝鮮）積極研發極超音速飛彈，日本防衛省跟著積極研發以電磁力高速發射砲彈的新型武器「電磁砲」，預計將於近期在海上實施大型試射，該武器被認為可以成功攔截音速5馬赫的極超音速飛彈，未來的目標是搭載道神盾系統搭載艦，盼能影響周邊地區戰力平衡。

根據日媒《讀賣新聞》，日本防衛省從2016年以來便積極投入電磁砲研發，2023年夏季更透過海上自衛隊試驗艦「飛鳥號」（Asuka，あすか，明日香）搭載小型試驗品在海上進行測試。在此次的試射，飛鳥號將運送全長約6公尺、重達8噸的大型電磁砲實驗品，首度在海洋上進行尺寸接近實物的試射，預設戰爭實際爆發時的情景。

電磁砲透過砲管內軌道導電，在產生電磁力後發射出專用的金屬製砲彈，既能取代過往使用的火藥，也能比火藥砲彈的發射速度更快、射程更遠。因此，自衛隊在保管電磁砲上更加安全，保障自衛隊員們的生命安全。

報導指出，電磁砲除了可以用來攻擊敵軍的艦艇、飛行載具、無人機，更可以用來攔截敵方所發射的5馬赫極超音速飛彈，因此日本期盼能將電磁砲打造成改變遊戲規則和周邊軍事力量平衡的新型武器。

為了能夠儘速投入實戰，日本防衛省曾於2024年5月和德國、法國國防部與研究機構簽署參與共同研究的文件，期間更曾向中斷研發的美軍派遣技術官員，企圖靈活運用美軍的實驗數據。

儘管日本計畫將電磁砲部署至神盾系統搭載艦或其他新型護衛艦，但現階段電磁砲在摩擦損耗下仍難以連續發射，且會降低發射速度，因此成為待解的課題。

另外，《南華早報》也指出，近年來中國也積極投入電磁砲研發，且中國海軍工程大學在2023年11月發表的論文中指出，中國已成功完成120枚電磁砲的發射，宣稱不會造成軌道磨損，且技術領先全球。