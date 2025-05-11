美國居中協調　印巴「100小時停火」時間軸一次看

▲印度和巴基斯坦開火不到100小時便在10日下午5時達成停火協議。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

印度與巴基斯坦近日因喀什米爾地區恐攻事件爆發衝突，雙方開火不到100小時便在10日下午5時達成停火協議，化解升高至核戰邊緣的危機。這場停火由美國總統川普（Donald Trump）居中協調，透過與印巴雙方連夜會談，成功讓衝突降溫。

這輪印巴衝突可追溯至4月22日，當時印度查謨與喀什米爾地區（Jammu and Kashmir）的帕哈爾甘（Pahalgam）發生一起恐怖攻擊事件，共造成26人死亡，多數為平民。印度指出掌控巴國政權幕後的「深層國家」（deep state）涉案，但巴基斯坦否認。

5月7日清晨，印度啟動「辛多爾行動」（Operation Sindoor），對巴基斯坦及其控制的喀什米爾地區的恐怖分子營地發動精準打擊。巴基斯坦當晚隨即展開第一波報復攻擊，之後陸續進行三波攻勢。

根據印度軍方指出，巴基斯坦第二波攻擊共出動300至400架無人機，其中包含土耳其製的SONGAR戰術無人機，針對印度西部36座城市發動突襲，造成至少11人死亡、50人受傷。

印度則出動以色列製HARPY無人機反擊，並宣稱擊落巴軍F-16與殲-17戰機。巴基斯坦則表示，他們擊落印軍法國製的新型「飆風」（Rafale）戰機

美國在5月10日協調雙方達成「有條件停火」，條件之一是印度不得重啟《印度河水協定》（Indus Waters Treaty）。

停火協議宣布時，雙方仍在交戰，印軍在旁遮普與拉賈斯坦地區擊落多架來襲無人機，印巴互控對方攻擊平民設施。