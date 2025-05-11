換不換洙都沒用！南韓總統大選「三腳督」民調出爐　李在明遙遙領先

▲金文洙、韓悳洙11日上午在國民力量黨總部互相擁抱、盡釋前嫌。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓預計6月3日實施總統大選，不過執政黨國民力量更因保守派單一候選人整合問題而爆發「換洙」風波，最後在黨員投票反對下，才敲定提名原本在初選勝出的金文洙參選。在此之際，一項民調結果顯示，在李在明、金文洙、李俊錫對決下，李在明獲得超過52%的支持率，至於金文洙則僅31.1%。

根據《韓聯社》，南韓知名民調機構Realmeter受到《能源經濟新聞》委託後，於7到9日針對南韓全國1508名18歲以上成年男女進行調查，在李在明（共同民主黨）、金文洙（國民力量）、李俊錫（改革新黨）「三腳督」參選的情況下，其支持率的變化。

結果顯示，李在明獲得52.1%的支持率，遠遠超過31.1%的金文洙和僅6.3%的李俊錫。據悉，在上一次民調中，李在明支持率為46.6%、金文洙27.8%、李俊錫7.5%。由此顯示，李在明支持率上升5.5個百分點、金文洙上升3.3個百分點，至於李俊錫則下降1.2個百分點。

▲金文洙、李在明5日前往首爾曹溪寺同台出席佛誕節法會。（圖／達志影像）

另外，該份民調也針對前代理總統兼國務總理韓悳洙在以「無黨籍」身分參選、且完成保守派整合的情況下，對決李在明和李俊錫的支持率變化。結果顯示，李在明為51.7%、韓悳洙30.5%、李俊錫5.8%。

不過，若是金文洙、韓悳洙兩人之間無法完成保守派之間的整合，則在李在明、金文洙、韓悳洙、李俊錫「4方對決」下，李在名為51.6%、金文洙20.8%、韓悳洙17.5%、李俊錫4.5%。

此次民調是在韓悳洙加入國民力量、促發國民力量黨中央推動「換洙」風波前所實施的。

另外，該份民調也指出，高達55.8%的民眾期盼能夠達成「政黨輪替」，至於希望國民力量等泛保守派陣營繼續執政的民眾則只佔39.2%。