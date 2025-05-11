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尹錫悅「內亂罪」明再開庭！法院不允許走地下通道　恐引媒體搶拍

▲▼「主導內亂罪」被告人尹錫悅坐在內側被告席。（圖／達志影像／美聯社）

▲4月21日開庭時，「主導內亂罪」被告尹錫悅坐在內側被告席。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴，派遣軍警強闖封鎖國會與中選會，試圖逮捕朝野主要政治人物，最終於今年4月初罷免下台。隨著憲法所保障的「總統刑事豁免權」解除，先前以內亂罪起訴尹錫悅的檢方，又再度追加濫用職權等罪嫌，法院則預計明（12）日第三度開庭。

根據《韓聯社》，首爾中央地方法院刑事合議25部（部長法官池貴然）將於12日上午10時15分（台灣時間上午9時15分），針對尹錫悅主導內亂、濫用職權等罪嫌，在首爾法院綜合廳舍417號刑事大法庭第三度開庭進行審理，而法院更是罕見拒絕尹錫悅所提出的從地下停車場進入法院的申請。

先前兩次開庭時，尹錫悅皆從地下停車場進入法院。不過，隨著法院此次拒絕該項申請，尹錫悅和辯護律師們皆得從西館出入口「光明正大」進到法院，且會經過允許媒體拍攝嫌疑犯的「拍攝線」（Photo line），位在法院門口以黃線所劃定的區域，通常是窮兇惡極的罪犯，包括政治貪汙、殺人性侵、販毒等嫌疑犯站立供外界拍攝的區域。

報導推測，由於此次無法迴避媒體拍攝，因此尹錫悅可能會站在拍攝線上發表關於戒嚴、罷免或總統大選等議題上的政治立場，或是和辯護律師、隨扈們快速經過。

據悉，尹錫悅4月21日第二度前往首爾中央地方法院出席開庭時，法院允許媒體所提出的法庭內拍攝申請，因此當時尹錫悅坐在「被告人席」的畫面首度透過媒體向大眾公開。

另外，針對6月3日南韓總統大選和執政黨國民力量的初選，尹錫悅今（11）日也透過臉書發表立場，標題為「向國民們呼籲」，強調此次大選並非是單純的政黨輪替問題，而是能否守住自由大韓民國、亦或摧毀憲政體制的歧路。

尹錫悅在文中表示，「儘管此次國民力量黨內提名初選曾經歷激烈的爭論和陣痛，但卻展現出黨內依然健康！當確定由金文洙獲得提名時，我真心向所有展開激烈競爭的候選人致上最高的敬意。韓悳洙前總理宣布參選時所說的『追求自由民主主義和國家繁榮的使命』，我希望他能夠和金文洙一起延續。」

最後，尹錫悅也在文末強調，只有黨內團結，才能夠共同對抗共同民主黨的李在明。

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