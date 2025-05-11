男士按摩藏春色！　日本大學副教授「涉經營風俗店」遭逮

▲非法風俗店網站的照片註明了女員工的年齡、三圍。（圖／翻攝自店家網站）



記者張方瑀／綜合報導

日本富山縣富山市一間以「男士按摩店」為名的場所，涉嫌為顧客提供非法性服務，警方以違反《風俗營業法》將包括經營者在內的3人逮捕，其中一名嫌犯竟是富山大學的現任副教授，引發社會譁然。

根據產經新聞、NHK報導，富山縣警方11日以違反《風俗營業法》之嫌，逮捕風俗店經營者、39歲的宮崎稔之，還有參與店務經營的富山大學副教授、49歲瀧谷弘以及一名19歲女員工。

警方指出，該店疑似從3年前起便在富山市布瀨町一棟公寓內打著「男士按摩」（メンズエステ）之名低調營業，實際上在多間出租房內提供非法性服務，月營收高達1000萬日圓（約台幣210萬元）。

富山縣警方表示，10日下午1時10分左右，該間按摩店內有女員工向男顧客提供性服務，警方當場將女員工依違反《風俗營業法》現行犯逮捕，後續再擴大追查店家經營體系，進而鎖定宮崎與瀧谷兩名關鍵人物。

從店家名為「富山メンズエステKOMOREBI」的官網來看，頁面上清楚標示多位女員工可供挑選，雖然照片中多以遮臉方式呈現，但下方註明了年齡、三圍以及服務時間。

此外，業者還推出時段優惠方案，上午9時至下午3時屬折扣時段，標準服務120分鐘為2.1萬日圓（約台幣4410元）；若選擇「近距離接觸」服務，120分鐘則為2.3萬日圓（約台幣4830元）。

目前警方未透露兩人是否認罪，不排除該店部分營收可能流入「匿名‧流動型犯罪集團」，並懷疑有成員藉此牟利，後續將深入調查資金流向與背後組織結構。