上班做愛！狼醫召喚女醫護「鎖門性侵」　醫院當後宮多女受害

▲放射科主任米基萊蒂涉嫌性侵與性騷擾多名女醫護，遭逮捕並被醫療局火速解雇。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

義大利皮亞琴察爆發醫療醜聞！放射科主任米基萊蒂（Emanuele Michieletti）因涉嫌性侵與性騷擾多名女醫及女護理師，在45天內被警方錄下多達32起違法行為，米基萊蒂遭逮捕並被皮亞琴察醫療局（AUSL）火速解雇，震撼整個社區。

綜合外媒報導，義大利警方調查，米基萊蒂常在工作時間以「急事」為由，透過廣播召喚女醫護到辦公室，隨後將門反鎖後實施性侵。違法行為甚至包括完整性行為及強迫口交，據警方觀察，米基萊蒂荒唐行徑「他幾乎每次上班時間都在做愛」「幾乎和所有單獨走進他辦公室的女性都發生過性關係」。

這起案件從一名女醫師今年1月的報案揭開序幕，警方在隨後的監控中迅速掌握大量證據，但仍有部分受害者選擇沉默。

皮亞琴察醫療局總經理表示，已立即開除米基萊蒂，並啟動內部全面調查，不排除對其他涉嫌包庇的人員採取紀律處分。她強調，醫療局將全力支持受害者，並準備在刑事訴訟中提起附帶民事訴訟。

米基萊蒂目前被軟禁在家，並於近日接受司法聽證，但選擇行使沉默權。案件仍在深入調查中，社區對於這起「醫院內性侵案」感到極度震驚與憤怒，社會各界也呼籲加強醫療單位的監管機制，杜絕類似悲劇重演。

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