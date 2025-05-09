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妻沒回家！巴西獸父囚禁綑綁2女兒　下藥亂倫性侵1年

▲▼ 。（圖／翻攝自g1）

▲68歲男子把親生女兒綑綁在床上，下藥性侵。（圖／翻攝自g1）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西塞阿拉州一名68歲男子遭警方逮捕，因為他對2名親生女兒綑綁下藥，性侵持續長達一年之久。這2名女子分別是36歲和38歲，被警方發現時躺在骯髒床墊，一人雙腳被綑綁、另一人呈現不省人事的狀態。

每日郵報、太陽報等報導，這對姊妹倆是在鄰居進行通報之後，才在警方5月5日突襲行動中獲救，當地居民稱，「我一直懷疑有發生什麼事情，但從來沒想過會這麼可怕」。警方推斷，姊妹倆的母親自從1年前外出就醫之後再也沒有回家，也是在此時，她們的父親開始伸出狼爪，綑綁監禁，下藥性侵。

依據現場畫面，68歲父親與2名女兒生活在骯髒環境之中，屋內垃圾雜物堆積如山，兩人身旁都是人屎和垃圾，身形消瘦，嚴重營養不良。警方手中的照片顯示，一名女子雙腳被綑綁，另一名女子在床上不省人事。這名父親宣稱，把女兒綁住是為了防止兩人從床上掉下來。

兩名女子年紀分別為36歲與38歲，非常瘦弱，嚴重營養不良、脫水，據信已經受害至少1年。目前兩人正在醫療機構接受照護。

這名男子已經被逮捕，遭控家暴、虐待、心理暴力、非法監禁罪名，在2名女兒的身體醫療檢查報告出爐後，屆時將判定是否追加性侵指控。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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