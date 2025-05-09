變態男連續性侵未成年兄妹　警搜出海量淫辱片+跳蛋情趣玩具

▲高雄男子性侵女室友的一雙兒女，被判9年10月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄潘姓男子和女同事合租房屋，竟對她的未成年兒女伸狼爪，先對哥哥口交，再性侵妹妹，潘男搬走後，又趁妹妹單獨拜訪他時，2度侵犯並將性侵過程拍成影片。全案曝光後，潘男坦承犯行，法官依他犯1個對14歲以上未滿16歲之男子為性交、1個對未滿14歲之女子犯強制性交罪、2個以強暴之方法使少年被拍攝性影像罪，合併處9年10月徒刑。可上訴。

判決指出，潘男和女同事、女同事的一雙兒女合租高雄市某租屋處，並和她兒子小浩(化名)同房，潘男明知小浩未滿16歲，仍在2020年5月14日於房內對小浩口交，並於隔年7、8月間，對未滿14歲的妹妹美美(化名)伸狼爪，強行性侵她得逞。

而後潘男搬離租屋處，又趁美美在2023年1月、4月單獨來他家拜訪時，2度性侵她並將過程拍成影片，直到美美告訴母親遭性侵，警方獲報到潘男家搜索，搜到10幾樣飛機杯、跳蛋、入珠球等情趣玩具，以及美美遭性侵的影像，潘男也依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴。

潘男雖在警詢、偵查、庭審時都坦承犯行，也表示想調解，但兄妹倆都沒有和解的意願，潘男也沒有賠償受害人的損害。全案經高雄地院審理，法官審酌潘男犯罪動機、手段、情節，以及曾有公共危險案件前科等情，依他犯對於14歲以上未滿16歲之男子為性交，處7月徒刑，又犯對未滿14歲之女子犯強制性交罪，處7年2月徒刑，以及犯2個以強暴之方法使少年被拍攝性影像罪，各處7年6月徒刑，合併處9年10月徒刑。可上訴。

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