性侵男童拍猥褻照！新竹體適能「魟魚教練」變狼師　法院重判12年

▲新竹體適能教練「魟魚教練」涉嫌性侵多名未成年幼童，遭判有期徒刑12年。（示意圖／資料照）

記者劉人豪／新竹報導

新竹體適能教練「魟魚教練」涉嫌性侵多名未成年幼童，涉嫌於2023、2024年寒暑假利用參加營隊的機會，猥褻未成年孩童，新竹地院依加重強制猥褻，以及製造兒童性影像罪嫌，判有期徒刑12年。

檢警調查發現，林男為某國立大學生，在新竹縣市多所公私立小學、幼兒園以及補習班，擔任課後體操韻律等體適能課程的課輔老師。於112年至113年寒暑假期間猥褻性侵多名未成年孩童，從林男的社交平台可見他經常PO出與男童的上課互動心得。

據起訴書，這起性侵案一共有5名學童受害。林男於寒暑假營隊期間，在新竹縣某假日學校營隊擔任帶隊老師，利用兒童矇懂無知及對其信任、友好感，分別對五名未成年兒童撫摸大小腿、肚子、背部，甚至以手指性侵，磨蹭臀部直到射精等惡行，合計共11次。

去年12月期間，林男更於學校大學宿舍的交誼廳，利用教授體操正分腿動作，趁幼童雙腿打開、趴在地墊上時，脫下幼童的褲子，以手機對著幼童的肛門連續拍攝，同時拍攝下幼童的全身照片存在手機內。

檢警也從林男租屋處扣得手機3支、平板1台、筆電1台等物，外傳所扣手機內存有大量男童照，不過檢警並未證實照片內容 ，也未發現林男有將相關影片外流。

新竹地院審理後，依加重強制猥褻、製造兒童性影像等罪，判處有期徒刑12年。