李進勇被揭昔偽造文書暴怒　許宇甄嗆「見笑轉生氣」：應立即下台

▲許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

全國大罷免進入白熱化階段，中選會主委李進勇今（7日）被國民黨立委許宇甄爆料，李過去任職台中地院法官時，曾要書記官造假筆錄日期；但遭李進勇怒斥，這樣無助於掩飾藍營組織性犯罪。事後，許宇甄嗆，李進勇拒絕交代自己的偽造文書案件，反而「見笑轉生氣」，為了守護台灣的選舉正義與民主制度，他應立即下台，為自己的失格發言與政治操弄負責。

許宇甄表示，今天針對偽造文書告發問題對李進勇提出質詢，她特別找到他40年前擔任台中地院法官，為了領取獎金偽造文書被起訴的案件，雖然當年獲判無罪，但法院判決書有記載，李進勇等人「具偽造之形式」，白話文來說，確實有偽造文書，只是未造成他人損害才無罪。

許宇甄指出，為此特別詢問李進勇，當年因偽造文書事件被檢調偵辦時，有沒有被大搜索？不認罪時，有沒有被檢察官聲請羈押？李進勇拒絕交代自己的偽造文書案件，反而「見笑轉生氣」，反而變身李法官對個案指指點點，這種以政治指導辦案的僭越職權的行為，已使機關蒙羞，應向國人公開道歉。



許宇甄認為，李進勇應確保機關獨立且超然運作，客觀公正行使職權，為了替自己遮掩過去偽造文書的過錯，竟然在立法院公然稱國民黨為組織犯罪，這種帶有政黨意識形態的失格言論，已完全失去獨立機關主委應有的中立客觀。檢調並未以組織犯罪為案由偵辦連署案件，中選會主委針對非主管業務，竟公開直指國民黨構成組織犯罪，顯然是毫不遮掩的指導辦案，意圖以政治力介入司法。他這種刻意散播仇恨、製造對立的行為，不僅嚴重傷害民主制度，更坐實中選會淪為執政黨政治打手的事實，李進勇應該立即辭職下台，接受全民檢驗。

許宇甄批評，民進黨操作司法對國民黨各地黨部進行大搜索、大羈押，且不斷有人傳出，民進黨要以組織犯罪偵辦國民黨，今天中選李進勇的荒謬言論，完全證明中選會已淪為民進黨的政治工具，李進勇可以直接認定偵辦中的案件是組織性犯罪，正好坐實傳言，台灣司法已死、民主已毀。

許宇甄再批評，李進勇一方面承認地方選委會人員薪資由中央中選會統籌，是一條鞭體系，卻在選務出包時全盤推給地方，完全卸責。另一方面，對於《選罷法》明訂就職未滿一年不得罷免的規定，而對民進黨總召公然宣稱就職後就立刻啟動罷免行動，李進勇竟稱「法律未明訂，中選會只能閉著眼睛」回應，形同坐視違法。更離譜的是，對於連署書各欄資料可以打字列印，只需蓋章或簽名的做法，面對「印章如何辨識真偽」的提問，李進勇竟說「選務委員一看就知道」，如此荒謬說法簡直侮辱人民智商。

許宇甄再指出，根據資料顯示，過去中選會針對偽造連署案件都是在投票後才告發，但這次國民黨在第一階段連署即遭大動作搜索、羈押，詢問審查標準何在，李進勇卻以一句「選委會判斷」輕描淡寫，毫無明確依據。

許宇甄強調，李進勇這一連串毫無邏輯與標準、甚至荒腔走板的回應，不僅讓中選會的公信力蕩然無存，更證明這位李進勇早已喪失中立與專業的立場。為了守護台灣的選舉正義與民主制度，他應立即下台，為自己的失格發言與政治操弄負責。

