罷免連署驚見千年古人　李進勇：也許真的有人姓唐名太宗

▲國民黨立委牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

全國大罷免進入白熱化階段，但偽造簽名、幽靈連署問題仍頻頻出現。國民黨立委牛煦庭今（7日）在內政委員會質詢時，問及罷免台東藍委黃建賓團體「台東挫賓」日前收到的唐太宗、衛子夫連署書為例，如何處理？對此，中選會主委李進勇表示，這不是簽自己的名，「但是唐太宗不一定真的是唐朝那個唐太宗，也許真的有人姓唐名太宗，這還是偽造文書」。

牛煦庭今質詢時，以台東的古人連署為例，詢問李進勇，這類大量相似筆跡、但非簽本人名字的狀況，要如何算不算偽造文書？有沒有犯罪？李進勇先反問，「他自己簽的名？」牛表示，就是顯然完全虛構的資料填在連署書上、交出去了。

李進勇表示，這完全也不是簽自己的名，「但是唐太宗不一定真的是唐朝那個唐太宗，也許真的有人姓唐名太宗，這還是偽造文書」。他說，就他個人看法，這還是偽造文書。

牛煦庭追問，有辦法追查？李進勇表示，「我們沒有責任去追查，如果是偽造文書的話我們就告發」。牛表示，大量筆跡相同的狀況，只要不是本人簽名就是偽造文書，第一階段可以篩選掉很多，第二階段查對時更應該從嚴。

牛煦庭認為，這次罷免案選區數量非常多，狀況空前混亂，為了解決這樣的問題重塑中選會公信力，應該尊重地方選委會，針對寄送查對單，中選會是否有統一的指導原則？李進勇說，按照法律規定，怎麼規定怎麼執行，「法律規定是有偽造嫌疑，就可以寄（查對單）」。

李進勇說，像過去基隆那次寄發2萬5千份查對單就不合理，中選會有跟地方強調，不可以要求定量寄發，但也不會有數量上限，重點是要有嫌疑。牛煦庭說，連署查對希望從嚴，因為大家都在傳個資外洩，希望大家好好面對。