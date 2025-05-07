翁曉玲改口「涉不法也應等罷免完再追究」　綠委轟秀下限

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨動用黨內青年軍對綠營民代發動報復性罷免，卻爆出近2千份死亡連署、多起冒名連署，國民黨多個地方黨部也因此遭搜索、相關幹部被約談、羈押。而曾警告罷免團體「勿大抄特抄、以身試法」、更修法加重偽造連署刑責的藍委翁曉玲，昨受訪時稱，「就算有不法行為，也應該等罷免案通過再追究」。對此，綠委林楚茵今（7日）批評，遇到詐騙集團騙錢，銀行存款先被領走再報警嗎？國民黨罷免連署搞詐騙，違法犯罪還硬拗，翁曉玲果然是自認「我最大立委」，再度提出驚世法學見解。

國民黨去年輾壓通過修《公職人員選罷法》第98-2條，特別規範了「利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處五年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一百萬元以下罰金。」翁曉玲當時更表示，修選罷法就是要防死人連署，警告打算大抄特抄的罷免團體，只要有連署假冒就會重懲，不要以身試法，挑戰法律界限。

而罷免綠委吳沛憶領銜人李孝亮因涉幽靈連署被搜索約談，後以50萬元交保；翁曉玲6日特地現身罷吳總部加油打氣，翁曉玲受訪時態度180度大轉變，她聲稱，就算有不法行為，也應該等罷免案通過再追究；引發議論。

對翁曉玲說法，林楚茵批評，翁曉玲秀下限沒極限，翁曉玲是「罷免未遂，就不用追究」嗎？考試作弊被抓到，要等學期末成績出來再處罰？遇到詐騙集團騙錢，銀行存款先被領走再報警嗎？國民黨罷免連署搞詐騙，不只邏輯壞死，違法犯罪還硬凹，翁曉玲果然是自認「我最大立委」，再度提出驚世法學見解，瘋魔指數嚇壞全台灣人。