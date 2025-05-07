許宇甄翻出昔當法官造假　李進勇怒：無助掩飾你們組織性犯罪

▲中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

全國大罷免進入白熱化階段，中選會主委李進勇今（7日）赴立法院內政委員會進行業務報告並備詢，國民黨立委許宇甄先是批中選會辦藍不辦綠，接著還提及李過去任職台中地院法官時，曾要書記官造假筆錄日期。對此，李進勇怒斥，這是40年前無罪判決的陳年老案，他沒有抄名冊也沒有偽造簽名、沒有盜刻印章，「身為委員怎麼會拿毫無關聯的案子來講？這樣無助於掩飾組織性犯罪」。

許宇甄問，過去有民代、市長、立委的罷免案，也都有疑似偽造的情況，中選會有沒有告發？告發的時間是什麼時候？李進勇說，告發時間不一。許舉例，罷韓市長、總統副總統連署，中選會都是在選舉結束後才告發，「為什麼現在罕見在第一階段就告發這麼多疑似偽造文書？」

李進勇說，告發都是依法有據，2月3日開始收案，2月初就不斷有民間的檢舉案件到檢調機關，檢調機關從2月到3月共14度發函到中選會要求提供資料。

李進勇強調，偽造簽名、盜刻印章、死亡連署都是中選會認定的，就表示有犯罪嫌疑，「有犯罪嫌疑，依照刑事訴訟法就應該告發。至於告發之後的構成要件該不該當，是司法機關的事情，選務機關不必去認定」。

另外，許宇甄也提到，李進勇過去任職台中地院法官，曾要書記官造假筆錄日期，因為依照當時法官評核機制，若時任法官的李進勇在1985年1月31日前沒有開庭，會因拖延審判而影響考績，由甲等降為乙等，獎金也會短少3萬多元。李法官為了避免被認定延遲審查，竟竄改日期，意圖製造在期限內開庭的假象。

許宇甄問，當年造假筆錄、盜填日期的動機是什麼？對此，李進勇回擊，這是40年前無罪判決的陳年老案；其次，這個案子沒有抄名冊、沒有死亡連署、也沒有盜刻印章，跟現在情況不一樣，「我不知道委員舊案重提是要掩飾什麼？是要掩飾檢察官正在辦的偽造案件嗎？」

「舊案重提到底要掩飾什麼？要掩飾司法機關現在辦理的偽造案件嗎？」李進勇批，他的案子不足以掩飾鋪天蓋地的組織性犯罪行為，「我沒有抄名冊、也沒有偽造簽名、沒有盜刻印章，妳提這案子無助於澄清你們組織性的犯罪」，身為委員怎麼會拿毫無關聯的案子來講？這樣無助於掩飾組織性犯罪。