四寶媽夜間當Uber司機　突被男乘客「持槍處決」監視器畫面曝

記者李振慧/綜合報導

美國賓州38歲女子克莉絲汀娜(Christina Spicuzza)當Uber司機時,突然遭男乘客克魯(Calvin Crew)在車上持槍威脅,雖然她不斷懇求對方饒她一命,仍被無情射殺,過程被車上監視器拍下。近來克魯被判處終身監禁,不得假釋。

事件2022年2月10日晚上9時左右發生在匹茲堡郊區,身為四寶媽的克莉絲汀娜,當Uber司機開車時,接了穿著深色帽T、戴著口罩的男乘客克魯上車,然而車程大約10分鐘後,克魯突然掏槍指著她的後腦勺。

