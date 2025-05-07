四寶媽夜間當Uber司機　突被男乘客「持槍處決」監視器畫面曝

▲女司機遭男乘客殺害。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州38歲女子克莉絲汀娜(Christina Spicuzza)當Uber司機時，突然遭男乘客克魯(Calvin Crew)在車上持槍威脅，雖然她不斷懇求對方饒她一命，仍被無情射殺，過程被車上監視器拍下。近來克魯被判處終身監禁，不得假釋。

事件2022年2月10日晚上9時左右發生在匹茲堡郊區，身為四寶媽的克莉絲汀娜，當Uber司機開車時，接了穿著深色帽T、戴著口罩的男乘客克魯上車，然而車程大約10分鐘後，克魯突然掏槍指著她的後腦勺。

Can anyone put money on the commissary account of anyone on the yard who will participate in running a broomstick train on Calvin Crew, the scumbag who murdered Christina Spicuzza, a mother of four Uber driver? Extra cash for long splinters and letting him recover to do it again.… pic.twitter.com/KCUNv98OWk — CJAMessina (@CJAMessina) May 6, 2025

克莉絲汀娜當下不斷祈求克魯放過她，然而克魯只是要她繼續開車，後來對方注意到車上放有監視器，便將監視器移除、畫面終止。克莉絲汀娜的遺體2天後在蒙羅維爾(Monroeville)樹林中被發現。

被控一級謀殺罪、綁架和搶劫罪的克魯，2025年2月被判有罪，雖然檢察官要求判處死刑，然而受害者家屬最後因為考量到死者的宗教信仰，要求赦免他。

死者家屬在法庭上痛罵被告是懦夫，「你應該被判處死刑，但我們展現了仁慈」。法官日前宣判克魯終身監禁，並且因為綁架和搶劫的罪名，另加13年至26年刑期。