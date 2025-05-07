股市尚未觸底！　華爾街傳奇：川普降關稅也難救

▲對沖基金大亨瓊斯6日警告，即使川普降低對中國的關稅，美股依然有可能跌到新低。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

華爾街傳奇投資者、對沖基金大亨瓊斯6日警告，即使美國總統川普（Donald Trump）降低對中國的關稅，美股依然有可能跌到新低。他指出，美中貿易戰與聯準會（Fed）不降息的態度，將持續對市場帶來沉重壓力。

瓊斯（Paul Tudor Jones）在CNBC受訪時直言，「對我來說，情勢非常明確。川普鐵了心要徵收關稅，而聯準會也鐵了心不降息。對股市而言，這不是好消息。」他預測，即便川普將對中國商品的關稅下調至50%，股市還是可能創下新低。

事實上，川普上個月才剛推出數十年來對進口商品最高額度的關稅，引發全球震撼。標普500指數（S&P 500）雖曾因市場恐慌大幅下挫，但近期已收復部分跌幅，目前僅比歷史高點低約8%。

北京當局上週透露，正考慮與美方重啟貿易談判。對此，瓊斯強調，即使川普未來將關稅調降到50%或40%，那仍是自1960年代以來最大規模的稅收增加幅度，恐使美國經濟成長減少2%至3%。

瓊斯認為，股市尚未觸底，總體經濟狀況正持續惡化。

聯準會自去年12月起，將基準利率維持在4.25%至4.5%區間。主席鮑爾（Jerome Powell）表示，政策制定者希望在貿易情勢更明朗後，再考慮後續動作。

瓊斯說，「除非聯準會態度大幅轉鴿，真正地降息，不然我們很可能會創下新低，等到股市跌到新低時，才會迎來最艱困的時刻，也會迫使聯準會與川普做出調整，屆時市場才會回歸現實。」

瓊斯是圖都投資公司（Tudor Investment）的創辦人兼首席投資長（chief investment officer），他因預測並從1987年股災（stock market crash）中獲利而聞名，同時也是非營利組織Just Capital的主席，該組織專門依據社會與環境指標，評比美國上市公司表現。