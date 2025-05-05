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蘭嶼飛魚祭揭幕在即　台東縣府籲旅客尊重傳統規範

▲蘭嶼飛魚季邀您探索原鄉智慧。（圖／台東縣政府提供）

▲蘭嶼飛魚季邀您探索原鄉智慧。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

每年從二月開始至十月止，蘭嶼各部落依循世代傳承的曆法，陸續舉辦一系列飛魚相關的祭儀，從「招魚祭」揭開序幕，象徵對大自然與祖靈的感恩與祈福。祭典期間，族人身穿傳統服飾，駕駛手工打造的拼板舟出海捕魚，儀式莊嚴而肅穆，不僅是對自然的致敬，也是族群文化與生命價值的深刻展現。

台東縣政府指出，飛魚祭（季）是雅美族人世代相傳的精神核心，透過儀式不僅凝聚社群，更傳遞對天地萬物的敬畏。除宗教與生活意義外，祭典也兼具文化與觀光價值，部份活動將開放外地訪客參與欣賞。然而，部分儀式因宗教性質，僅限族人參與，縣府特別呼籲民眾務必尊重傳統規範，避免干擾當地生活與神聖儀式。

此外，台東縣原住民族行政處提醒，觀禮旅客需事先確認各部落是否開放儀式參觀，並遵守相關規範與禁忌，包括不得擅自進入未開放區域、禁止攀爬或乘坐拼板舟、不可進入族人曬飛魚區、灘頭禁垂釣浮潛等行為。若欲拍照或錄影，應事先獲得部落同意，展現對文化的尊重。

為協助遊客更深入理解雅美文化，部分部落也提供導覽與文化解說服務。縣府鼓勵民眾以謙卑與尊重的態度參與，體驗飛魚祭的傳統精神與美學，也共同見證這片海洋島嶼上流轉不息的文化生命力。

隨著飛魚的洄游，蘭嶼的海岸線再次成為文化與信仰的舞台。縣府邀請民眾趁春夏之際走訪蘭嶼，感受這場融合自然與人文的年度盛典，在藍天碧海中品味台灣海洋民族的文化深度。

▲蘭嶼飛魚季邀您探索原鄉智慧。（圖／台東縣政府提供）

▲蘭嶼飛魚季邀您探索原鄉智慧。（圖／台東縣政府提供）

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