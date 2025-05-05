母親節送健康　禾香關懷據點響應無菸生活

▲台東鹿野鄉辦親子活動宣導菸害防制。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為迎接母親節，台東縣鹿野鄉衛生所攜手在地社區團體舉辦親子活動，透過趣味互動與戒菸宣導，向媽媽傳達愛與關懷。5月3日上午，「馨想事成 愛無限－愛媽媽就讓菸品遠離」母親節親子園遊會在鹿野鄉新豐關懷據點熱鬧登場，吸引許多鄉親攜家帶眷共襄盛舉。

本次活動由鹿野鄉衛生所主辦，結合瑞豐社區發展協會及鹿野鄉社區健康促進協會，透過園遊會形式，推廣健康生活理念，特別聚焦「戒菸」作為對母親的最佳獻禮。活動現場除了設有健康遊戲攤位與宣導站，也邀請兩位成功戒除菸癮的鄉民現身說法，以自身經歷鼓勵參與者遠離菸品。

其中，現年53歲的黃榮光分享，他在家人長期勸導下，與好友相約一同戒菸、戒檳。他坦言初期相當艱辛，甚至出現手抖、焦躁等戒斷症狀，但透過深呼吸、喝水、嚼口香糖以及快走等方式分散注意力，成功度過關卡。黃榮光表示，戒菸後咳嗽次數明顯減少、體力提升、睡眠品質改善，他將這次成功戒菸視為「獻給媽媽最有意義的母親節禮物」。他的分享也在現場一位百歲人瑞媽媽的見證下，顯得格外動人。

鹿野鄉衛生所指出，世界衛生組織已將2025年全球控菸主題訂為「戳破誘惑：揭露菸草與尼古丁產品行銷策略」，強調揭露產業如何透過廣告與包裝操控消費者心理，以吸引年輕族群。對此，台灣也已於2023年3月修正並實施《菸害防制法》部分條文，內容包括全面禁止電子煙、納管加熱菸產品及相關載具，同時將合法吸菸年齡提高至20歲，期望透過法規與教育雙管齊下，強化民眾對菸害的警覺。

衛生所提醒，無論傳統紙菸還是電子煙，皆可能對呼吸道與身體健康造成重大危害。尤其電子煙雖常被誤認為相對安全，但事實上，國際間已發現多起與電子煙相關的嚴重肺傷害甚至死亡案例，顯示其風險不容忽視。

透過此次活動，鹿野鄉衛生所希望傳達「拒絕菸害、守護健康」的重要理念，並鼓勵更多家庭從自己做起，為下一代打造一個更清新的生活環境。