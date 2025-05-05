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台灣黑熊陷套索不治！創台東救援最低海拔紀錄　距住家僅130米

▲台灣黑熊陷套索不治。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台灣黑熊陷套索不治。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

一隻台灣黑熊5日清晨在台東卑南鄉斑鳩地區被發現受困於套索中，經林業及自然保育署台東分署和野灣野生動物保育協會緊急聯手救援後，仍因傷重不治。此次受困地點距離台9線不到3公里、僅海拔440公尺，創下台東地區黑熊救援行動的最低海拔紀錄，也突顯人類生活圈與野生動物棲息地之間界線日益模糊。

根據台東分署說法，今天清晨，來自下賓朗部落的兩位族人前往山區時，聽見林間傳出不尋常的低吼聲。深入林地查看後，發現一隻台灣黑熊陷入疑似非法獵具的套索中，立即通報林業保育署24小時通報專線。台東分署獲報後，隨即與野灣野生動物保育協會及相關單位共18人組成救援隊伍，在族人的帶領下趕往現場。

到場後，獸醫師以吹箭進行麻醉，再由救援人員合力將這隻重約55公斤、年輕的雄性黑熊搬運至池上野灣野生動物醫院。不幸的是，黑熊疑因長時間受困造成傷口感染，引發敗血症，最終宣告不治。台東分署表示，黑熊遺體將送往農業部獸醫研究所進一步進行病理解剖，以釐清詳細死因。

這起事件的地點距離最近的住家僅約130公尺，凸顯台灣黑熊的活動範圍已經逐步向低海拔及人類聚落靠近。台東分署指出，近年黑熊分布已從傳統的中高海拔地區延伸至海端、延平、卑南甚至南迴沿線，與人類活動區域日益交錯，也增加了人熊衝突的風險。

為降低野生動物誤中陷阱的事件，台東分署近年來持續推動「改良式獵具」的免費換領計畫，協助在地部落兼顧傳統狩獵與生態保育。此外，亦鼓勵部落參與「黑熊生態服務給付計畫」，以實際行動參與保育工作。此次黑熊雖未能成功救回，分署對下賓朗族人的迅速通報行動表達高度肯定。

台東分署也強調，未來將聯合部落族人清查並移除來源不明的陷阱，並加強宣導正當狩獵與野生動物保育的重要性。

民眾若發現野生動物受困，可撥打台東縣政府縣民服務專線1999，或林業保育署24小時通報專線0800-000-930。若不慎誤捕保育類野生動物，只要主動通報並配合救援，將不會受到法律責任追究。

▲台灣黑熊陷套索不治。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台灣黑熊陷套索不治。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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