馬拉松活動孩童走失　台東警即時介入助團圓

▲成功分局員警熱心協助走失孩童找回家屬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

4日於台東縣長濱鄉舉辦的「長濱雙浪金剛馬拉松」活動中，發生一起孩童走失事件，所幸在警方即時介入協助下，孩童順利與家人團圓，現場氣氛溫馨感人，也展現警方在大型活動中對公共安全的高度警覺與快速應變能力。

當日上午，成功分局派遣多位警力至活動現場執行交通與秩序維護任務。執勤中的第二組組長林韋鋒與巡官潘鳳全在賽道周邊巡邏時，發現一名約莫8歲、神情焦急的高姓男童獨自徘徊，主動上前求助。孩童表示與父親在人潮中走散，無法聯繫上家人，急需協助。

兩位員警立即安撫其情緒，確認身分後隨即通報活動主辦單位，透過廣播系統發布尋人訊息。不到數分鐘，一名男子神色慌張地趨前表明身分，正是孩童的父親。經員警核對資料確認無誤後，父子終於在眾人注目下緊緊相擁，場面令人動容。

事件雖發生在短短幾分鐘內，但也突顯在熱鬧活動現場中，孩童若一時脫隊，極易走失。警方強調，活動期間不僅負責安全維護，更肩負協助民眾的責任。此次事件中，成功分局員警展現迅速、冷靜且富有同理心的處置能力，獲得在場民眾一致讚譽。

對此，成功分局分局長龔士哲表示，警方在執勤中始終秉持「為民服務」的核心精神，將民眾的安全放在第一位。他也高度肯定林組長與潘巡官的積極應對與細心關懷，成功避免孩童進一步受困或恐慌，並期許所有同仁持續以專業態度，守護社會每一個角落，發揮警察應有的社會責任與溫度。

台東縣警察局也提醒，家長參與大型活動時，應隨時留意孩童動向，並可事先在孩子身上攜帶聯絡資訊，以利必要時尋求協助，共同守護親子安全。