　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台東首尾黑鮪魚41萬拍出　船長獲20萬元獎金

▲捷安6號釣獲第一鮪奪20萬獎勵。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲捷安6號釣獲第一鮪奪20萬獎勵。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著黑鮪魚漁汛期展開，台東縣政府今年首度推出「第一尾黑鮪魚獎勵活動」，為當地漁業注入一股新活力。5日，台東縣長饒慶鈴親自前往新港漁市場，主持黑鮪魚拍賣儀式，並頒發20萬元獎金給釣獲台東今年第一尾黑鮪魚的「捷安6號」船長鄭國靜，象徵2025年黑鮪魚季正式啟動。

這項獎勵活動由台東縣政府補助新港區漁會辦理，旨在激勵漁民積極投入黑鮪魚捕撈作業，同時提升新港漁港的能見度。縣府表示，透過設置獎金制度，希望帶動產地拍賣熱度、吸引更多媒體與消費者關注在地漁業，並藉此推廣台東豐富的海洋資源與獨特的海洋文化。

第一尾黑鮪魚重約208公斤，由捷安6號漁船於5月2日在東經123度2分、北緯22度4分的海域釣獲。根據鄭國靜船長說法，黑鮪魚釣獲後即時通報並返航，並成功獲得縣府頒發的20萬元獎勵金。這尾黑鮪也於今日在新港漁會漁市場舉行拍賣，經多位承銷人競標後，由三和定置漁場董事長張富泉以每公斤1,980元、總價41萬1,840元拍得，創下當日拍賣最高價。

縣長饒慶鈴表示，推動「第一鮪」獎勵計畫，是縣府強化漁業發展政策的一環，未來也將持續結合各項活動與行銷策略，強化地方漁會功能與漁民參與意願。她也特別感謝地方民代與漁業代表，包括議員許進榮、漁會理事長蔡富榮、常務監事盧溪郎與總幹事陳俊銘等人的積極參與與支持。

根據台東縣農業處指出，黑鮪魚屬於深海大型魚種，擁有極高的經濟與營養價值，每年4月至6月為主要漁汛期。台灣黑鮪魚捕撈須獲得漁業署核發的專屬許可，並受限於國際總量配額制度，2025年台灣配額為約2,200公噸。縣府也表示，會持續配合中央推動黑鮪魚資源的保育與永續利用，確保海洋資源得以世代傳承。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 2 7343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／晚間連7震　氣象署曝主因！
快訊／又震！19:15規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級
24泛藍立委二階罷免門檻達標　名單一次看
LIVE／連7震！全台有感　氣象署最新說明
IU、宋慧喬、金高恩全到了！　現身紅毯
快訊／18:53規模5.9「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／搖很大！再發生有感地震
百想／《苦盡》14歲童星沒禮服「IU親自送給她」
快訊／連5震「最大規模5.5」　氣象署說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

展期倒數中！桃園橫山書藝館「當下．朱振南書藝展」5／12閉幕

桃園新住民媽媽參加職訓　靠「指上功夫」創業

蘭嶼飛魚祭揭幕在即　台東縣府籲旅客尊重傳統規範

母親節送健康　禾香關懷據點響應無菸生活

長庚醫院2025年志工表揚　感謝志工隊40年傳遞溫情

考察屏南快速道路　蘇清泉：親自出席環評力推早日完工

台東首尾黑鮪魚41萬拍出　船長獲20萬元獎金

北桃園五項工程併同施工5／19停水23小時　20萬戶受影響

屏東好客米食節啟動　集章抽iPhone等好禮

母愛不言苦 慈愛光輝動人　嘉義市舉辦模範母親表揚大會

【白沙屯最美一幕】長髮正妹拿夾子彎腰撿垃圾！千人讚爆

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

賈靜雯.曾寶儀.李銘忠.張翰　互稱哥.姐！誰的「輩分」高XD

#張麗善 燒 #疏文 方式惹議！　#拱天宮 #主委 喊話：政治歸政治

【高雄變侏羅紀公園？】 #澄清湖 1.7m超巨 #綠鬣蜥 擋路！驚嚇指數破表

鼻酸..婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

【媽祖慈悲】母親摟病童跪地祈禱　#白沙屯媽祖 停轎溫柔賜福

展期倒數中！桃園橫山書藝館「當下．朱振南書藝展」5／12閉幕

桃園新住民媽媽參加職訓　靠「指上功夫」創業

蘭嶼飛魚祭揭幕在即　台東縣府籲旅客尊重傳統規範

母親節送健康　禾香關懷據點響應無菸生活

長庚醫院2025年志工表揚　感謝志工隊40年傳遞溫情

考察屏南快速道路　蘇清泉：親自出席環評力推早日完工

台東首尾黑鮪魚41萬拍出　船長獲20萬元獎金

北桃園五項工程併同施工5／19停水23小時　20萬戶受影響

屏東好客米食節啟動　集章抽iPhone等好禮

母愛不言苦 慈愛光輝動人　嘉義市舉辦模範母親表揚大會

展期倒數中！桃園橫山書藝館「當下．朱振南書藝展」5／12閉幕

東部地區連7震最大規模5.9　氣象署：3天內恐有餘震

呂文婉清空美金「改買黃金遇暴跌」　愈避愈險嘆：永遠買在高點

快訊／19:15花蓮秀林規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級

虐死剴剴推給幻聽還說思覺失調　鑑定醫師全打臉：為減刑不夠真誠

桃園新住民媽媽參加職訓　靠「指上功夫」創業

郭哲敏5月宣判前「再遭延押2月」！提抗告遭駁回　高院說明了

李奧納多打破魔咒！　「26歲女友交往2週年」飛海島慶祝超甜

快訊／台灣東部海域18:53發生規模5.9「極淺層地震」　最大震度4級

LIVE／東部地區連6震！氣象署最新說明

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

地方熱門新聞

天兵香燈腳闖喪家　網怒：大忌！

移爐主、燒疏文惹議　張麗善：惡黨雖多，不能勝一善

第三屆DANCE ON LIFE街舞大賽

金門金融機構超商成功攔阻詐騙案

桃園捷運青線　青埔到桃園全程30分鐘

嘉義縣遭棄傷殘犬「小美」獲得新生機會

台南七股住宅深夜火警15平方公尺雜物燃燒無人傷亡

台南漁光島生活節母親節週末帶媽媽來Chill一波！

《骨刺人生》開講！骨科醫師助消防弟兄強筋健骨預防職業傷害

漁光島生活節音樂X市集X藝術邀來台南慢活放空

台東環保局加碼推YouBike永續生活

台南藍軍罷免行動公開招募志工擴大連署據點

房屋稅自住3戶內欲享1.2%稅率　6/2前辦竣戶籍登記

桃園通過舊違章修繕辦法　提供最基本居住權

更多熱門

相關新聞

台灣黑熊陷套索不治！創台東救援最低海拔紀錄

台灣黑熊陷套索不治！創台東救援最低海拔紀錄

馬拉松活動孩童走失　台東警即時援助

馬拉松活動孩童走失　台東警即時援助

台東公東高工教堂入選文化部百大文化基地

台東公東高工教堂入選文化部百大文化基地

台東環保局加碼推YouBike永續生活

台東環保局加碼推YouBike永續生活

機器人點亮台東！首屆智創競賽75隊熱血開戰

機器人點亮台東！首屆智創競賽75隊熱血開戰

關鍵字：

黑鮪魚拍賣台東

讀者迴響

熱門新聞

40歲許瑋甯爆懷孕了！「低調藏肚4個月」

Mandy激動回「別逼死我」對話曝

台幣升出暴動！5大網銀全塞車　投資人哀「上不了車」

「汪小菲老婆出軌」衝熱搜第一

岳母遭女婿「肚頂」　膀胱下垂求償

2026年放假116天「請假攻略曝」

2波更強鋒面掃全台　連5天雨「下到發霉」

劉德華12歲愛女炫父沒人信！同學反應曝光　

男團當眾比出「求救訊號」疑遭虐待！曾痛喊：耳朵流血⋯　韓網發毛快報警

春風拍戲一半「粉紅超跑」驚喜探班！全劇組停工下跪

快訊／18:09發生有感地震！台北明顯搖晃　

台幣飆升這產業成苦主！專家：恐發不出股利

拆船大亨慘遭滅門7死　牛埔幫齊會生今告別式

他吐恐怖景象「這期間絕不去日本」　一票遊客卻喊意外！

快訊／台幣又升逾1元見「2字頭」　2大壽險金控重摔

更多

最夯影音

更多

【白沙屯最美一幕】長髮正妹拿夾子彎腰撿垃圾！千人讚爆

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面