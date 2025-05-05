台東首尾黑鮪魚41萬拍出　船長獲20萬元獎金

▲捷安6號釣獲第一鮪奪20萬獎勵。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著黑鮪魚漁汛期展開，台東縣政府今年首度推出「第一尾黑鮪魚獎勵活動」，為當地漁業注入一股新活力。5日，台東縣長饒慶鈴親自前往新港漁市場，主持黑鮪魚拍賣儀式，並頒發20萬元獎金給釣獲台東今年第一尾黑鮪魚的「捷安6號」船長鄭國靜，象徵2025年黑鮪魚季正式啟動。

這項獎勵活動由台東縣政府補助新港區漁會辦理，旨在激勵漁民積極投入黑鮪魚捕撈作業，同時提升新港漁港的能見度。縣府表示，透過設置獎金制度，希望帶動產地拍賣熱度、吸引更多媒體與消費者關注在地漁業，並藉此推廣台東豐富的海洋資源與獨特的海洋文化。

第一尾黑鮪魚重約208公斤，由捷安6號漁船於5月2日在東經123度2分、北緯22度4分的海域釣獲。根據鄭國靜船長說法，黑鮪魚釣獲後即時通報並返航，並成功獲得縣府頒發的20萬元獎勵金。這尾黑鮪也於今日在新港漁會漁市場舉行拍賣，經多位承銷人競標後，由三和定置漁場董事長張富泉以每公斤1,980元、總價41萬1,840元拍得，創下當日拍賣最高價。

縣長饒慶鈴表示，推動「第一鮪」獎勵計畫，是縣府強化漁業發展政策的一環，未來也將持續結合各項活動與行銷策略，強化地方漁會功能與漁民參與意願。她也特別感謝地方民代與漁業代表，包括議員許進榮、漁會理事長蔡富榮、常務監事盧溪郎與總幹事陳俊銘等人的積極參與與支持。

根據台東縣農業處指出，黑鮪魚屬於深海大型魚種，擁有極高的經濟與營養價值，每年4月至6月為主要漁汛期。台灣黑鮪魚捕撈須獲得漁業署核發的專屬許可，並受限於國際總量配額制度，2025年台灣配額為約2,200公噸。縣府也表示，會持續配合中央推動黑鮪魚資源的保育與永續利用，確保海洋資源得以世代傳承。