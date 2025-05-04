歷史與現代交融　台東公東高工教堂入選文化部百大文化基地

▲台東公東教堂入選百大文化基地。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

文化部於5月3日公布首屆「百大文化基地」獲選名單，台東市公東高工教堂以其獨特的建築美學、深厚的教育精神與社區連結實力脫穎而出，獲選為百大之一，成為東部地區極具象徵性的文化場域。此次肯定不僅彰顯其在台灣現代宗教建築中的代表地位，也突顯文化與信仰、藝術與教育之間深刻交織的價值。

公東高工教堂歷史可追溯至1957年，由天主教白冷外方傳教會錫質平神父創校時構思建設，並邀請瑞士建築師賈斯特斯·達辛登（Justus Dahinden）操刀設計，於1960年完工。教堂採用清水模工法，結合幾何造型、光影流動與宗教象徵意涵，外觀莊嚴而富現代感，被譽為「台灣的廊香教堂」，是台灣宗教建築現代化的重要里程碑之一。

文化部表示，百大文化基地的遴選，旨在發掘全台兼具歷史深度與文化活力的關鍵場域。這些基地不僅保存傳統，更具備轉化與再生的潛力。公東教堂的入選，是對其在建築、教育與信仰交匯處所展現的文化價值的高度肯定。

「百大文化基地是一份榮譽，更是一項責任。」文化部指出，未來將以這些基地為核心節點，串聯周邊社區組織、藝文空間、獨立書店、古蹟聚落與教育機構，透過主題策展、導覽解說、實作體驗等多元活動，強化場域文化能量，豐富大眾的文化參與與日常體驗。

對於此次獲選，公東高工校長李恭榮表示，這座教堂不僅是一棟建築，更是學校歷史、師生信仰與文化傳承的心靈堡壘。「能成為全台百大文化基地，是對我們長年致力於教育與文化推廣工作的肯定，也鼓舞我們繼續以教堂為核心，推動藝術、文化與社區共創，讓更多人能在這裡感受到安定與啟發。」

李校長特別感謝台東縣文化處與台東美學館長期以來的協助與支持。他指出，今年台東縣共有八個場域入選百大文化基地，公東教堂是其中之一，顯示地方文化實力正逐步被看見。未來，學校將積極與其他入選單位攜手合作，推動文化講座、導覽開放、教育延伸計畫等，讓這座教堂不只是宗教場域，更成為市民與旅人共同記憶的一部分。

文化部也表示，透過「文化地圖」數位平台推廣百大基地，將讓這些歷史與當代交融的文化地景被更多人看見、理解與珍惜。盼藉由這項計畫，讓文化真正走入人們日常，讓地方故事成為台灣文化發展的重要基石。