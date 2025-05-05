一般補助款與統籌分配稅款大砍超過1／5　許淑華籲中央儘速撥補

▲中央將短撥各縣市一般補助款與統籌分配稅款，南投縣長許淑華盼中央妥處避免衝擊地方財政。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

行政院主計總處和財政部日前分別告知各縣市政府，將減少一般性補助款、短撥普通統籌分配稅款；南投縣長許淑華表示，今年合計短撥數更將超過原核定數的1/5，對縣府財政衝擊不輕，呼籲中央應儘速撥補短撥款，以維地方基礎建設及民生福祉。

縣府於5日上午召開縣務會議，財政處長李良珠提出報告，說明行政院主計總處4月23日突發函各縣市政府，減少一般性補助款，另財政部亦通知普通統籌分配稅款因稅收水位不足將短撥：今年度中央原核定分配縣府一般性補助款數目為128.01億元、普通統籌分配稅款91.5億元，合計219.51億餘元，占縣府年度歲入總預算數(415.37億元)52.85%，而一般性補助款未分配數調增至39.92億元，普通統籌分配稅款截至4月份累計短撥數為6.74億元，兩項合計高達46.66億元，占原核定數21.26%。

許淑華表示，該縣本是稅收相對弱勢的縣市，中央兩款項為縣府年度總預算主要財源、合計占全年度歲入超過一半，今年中央原核定數將短撥，加上目前行政院及立法院尚未就總預算有效達成共識，中央亦未在預算上考量各縣市財政特性，做最妥善的處置，對地方政府施政難免造成重大衝擊：如近年來縣府嚴守財政紀律，輔以一般性補助款及普通統籌分配稅款正常撥款，有效執行運用下，債務從90億元減少至30億元，原預計今年可達成債務歸零目標，但目前償債計畫亦恐需展延。

許淑華另指出，每年縣府會依照中央預算項目，根據施政需求向中央爭取一般性計畫及競爭型計畫補助，獲中央核准後，縣府只要準備配合款即可，而一般性補助涉及層面較廣，包括人事薪資、社福支出等，每年都會依照中央補助比例編製預算。

財政處表示，除將持續落實各項撙節措施，將錢用在刀口上，短期內則透過地方稅(如牌照稅、房屋稅、土增稅等)徵收收入及縣庫資金調度支應，讓今年施政建設影響減至最低；許淑華強調，人事薪資及各項重大建設、社福計畫推動支出不會因此停止，但若明年中央仍舊短撥、無相應財源，甚至競爭性計畫也發文地方政府需先另行準備，整體而言勢必嚴重衝擊縣府財政及施政品質。