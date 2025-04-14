徐巧芯「誤爆共諜」害檢調提早收網　許淑華：無知？幫中共掩護？

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨立委徐巧芯日前在立院質詢時，烏龍爆料外交部一名何姓外交官是「共諜」，事後她雖6度鞠躬道歉，但當事人家屬堅持喊告。對此，民進黨台北市議員許淑華也批評，徐巧芯不僅誣陷無關外交官，還害檢調被迫提前收網，「到底是單純愚昧無知，還是在是幫中共做掩護？」

許淑華表示，徐巧芯上週誣陷無關外交官是「共諜」，儘管外交部長、國安局長都第一時間協助告知內容不正確，但徐仍一意孤行，在社群媒體大肆宣傳，結果此事打草驚蛇，嚴重干擾檢調辦案，導致原先佈好的調查線，逼不得已只能提前收網。

許淑華批評，徐巧芯假冒正義賺取聲量，結果連最基本的查證都不會，一個人搞砸一切，而遭誣陷的當事人家屬，已尋求律師協助，提告捍衛名譽，「整個事件中，受益者只有中共。光是提前收網而未能追查的部分，就足夠中共暗自竊喜。」

許淑華指出，徐巧芯時常提前爆料尚未公開的案件，且內容多有錯誤，破壞民眾對司法的信任感，「這些行為，最後結果都只會幫助到中共。」

許淑華強調，中共統戰滲透不分政黨、族群，而對抗中共的陣營，當然會受到最嚴重的滲透攻擊，「我主張背叛國家的任何人，不分黨派都應該接受法律嚴厲制裁。而徐巧芯差點害共諜案偵辦功虧一簣，也該負起政治責任。」

話鋒一轉，許淑華也說，「她（徐巧芯）去年甚至差點因『國會擴權法』獲得調查權。光想就讓人不寒而慄。這就是為什麼要罷免徐巧芯！因為我們不願看到如此不尊重法治的人，繼續騷擾檢調，撕裂台灣社會。」

▼許淑華質疑，徐巧芯烏龍爆料干擾調查，「是不是在幫中共斷尾掩護？」（圖／翻攝自臉書／許淑華Hsu Shu-Hua）