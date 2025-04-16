藍青年扮納粹敬禮惹議！　許淑華轟：帶領藍營走極端的正是「她」

▲罷免李坤城領銜人宋建樑竟舉納粹手勢、戴「卐」字臂章。（圖／記者陳煥丞攝）

記者郭運興／台北報導

罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑15日晚間遭到約談，卻身穿象徵納粹的「卐」符號臂章、右手比出納粹敬禮手勢，前往新北檢複訊。對此，民進黨台北市議員許淑華今（16日）表示，現在的國民黨，早已不是大家過去認識的樣子，極端派不斷灌輸仇恨給支持者，最終結果，就是引發國際外交災難，而帶領藍營，走向極端化的核心人物之一，正是藍委徐巧芯，強烈要求，徐巧芯他們有義務出面，應該為此事向社會大眾、國際道歉。

許淑華表示，昨晚國民黨青年軍穿著納粹服飾出席複訊，還有五名藍委全力相挺，而德國在台協會（German Institute Taipei ）今天火速發布聲明，嚴厲譴責這種支持納粹、支持戰爭的行為，國民黨惡搞罷免，不只涉嫌偽造文書，還把台灣的臉丟到國際，演變成外交危機！

許淑華表示，國民黨極端派不斷灌輸仇恨給支持者，其最終結果，就是引發台灣的國際外交災難！而帶領藍營，走向極端化的核心人物之一，正是徐巧芯。

許淑華認為，過去國民黨多著墨在產業議題，也吸引許多關注經濟領域的選民親睞，給予都會中產客群，一種擅長拚經濟的印象，而現在國民黨早已變質，不論述政策，只會煽動仇恨，如果繼續放任，國民黨乃至於整個台灣，遲早會毀滅。

許淑華批評，國民黨青年軍做出離譜言行，其中一個重要起因，就是徐巧芯，以徐巧芯、羅智強、王鴻薇為代表的所謂「國民黨新世代」，從不面對公民社會監督，總是用強烈的仇恨反擊。

許淑華說，徐巧芯比中指、誣陷無辜、暴力揍人，王鴻薇肉搜平民、羅智強對女性立委潑水還拍照取笑，這些言行，讓國民黨青年，誤以為看到成功的榜樣、捷徑，面對法案與預算，不需要任何專業，只要學新科藍委，用仇恨對抗一切就好了。

許淑華呼籲，中國國民黨的大人們，不要躲在犯錯青年背後，消費他們、利用他們。針對大眾質疑，國民黨黨主席朱立倫竟然不譴責，還說這是在反諷綠營獨裁的行動，非常荒唐。

最後，許淑華強調，支持戰爭不是開玩笑的事，強烈要求，徐巧芯他們更有義務出面，不要切割聲稱是「個人行為」，應該為此事向社會大眾道歉，向國際道歉，做好身為世界公民的社會責任。

▼民進黨台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）