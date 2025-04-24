罷免徐巧芯二階段署破3.6萬份　許淑華：輕忽民意的後果

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免全台烽火，罷免藍委徐巧芯的罷團「剷除黑芯」領銜人曹興誠今（24日）表示，罷免徐巧芯連署份數已達3萬6千份，突破二階段門檻。對此，北市議員許淑華說，感謝勇敢的松山、信義區市民朋友，徐巧芯過去喊不怕罷免，如今動員、煽動反罷免，如今連署書突破門檻150％，就是徐巧芯輕忽民意，破壞民主價值的後果。

「感謝勇敢的松山、信義區市民朋友，連署書突破3.6萬份，突破法定門檻150%！」許淑華說，徐巧芯昔喊不怕罷免，如今動員、煽動反罷免，還將罷免扯上捍衛民主、呼籲不同意罷免，其實只是為了自己政治生涯，「經過幾個月的努力，這是非常振奮的消息！」

許淑華直言，其實這個結果，是徐巧芯輕忽民意，破壞民主價值的後果。她指出，徐批評不支持自己的選民是「邪教」、嘲諷「超愛投票」，但「投票」本來就是民主的根本價值，「反正只要不認同他的人，都是敵人」。

另外，許淑華也提到，今年2月，至少10間北市支持罷免的店家，被不知名人士惡意檢舉，理由非常荒謬。被檢舉沒有給員工加班費的店家，實際上根本沒有聘請員工，「對此，徐巧芯完全不吭聲，無視干擾民主的行為，現在眼看情勢不對，卻跟大家說要捍衛民主，那當初為什麼不吭聲？」

許淑華說，大家或許好奇，為什麼徐巧芯急了？按照法規，一旦被罷免後，4年內禁止參選同選區，同一公職，「也就是7年內無法再擔任該選區的立委」，所以徐巧芯只是考量自己的政治前途而已。

最後，許淑華呼籲，請大家站出來勇敢罷免，拒絕他們繼續摧殘台灣的民主，「罷免，是一場台灣人民發起，前所未有的公民運動。感謝公民團體這些日子的努力，志工們日以繼夜的付出，協助連署各項工作！非常不簡單，真的很感動，謝謝勇敢的台灣人！」

