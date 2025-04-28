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中部地區企業座談會苗栗登場　許淑華強調政府將挺企業度難關

▲南投縣長許淑華出席中部地區企業座談會。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣長許淑華出席中部地區企業座談會。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

美國對等關稅風暴來襲，苗栗縣政府23日舉辦中部地區企業座談會，包括苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善等縣市首長都親自到場，皆表示企業若需要協助，地方政府責無旁貸，一定會全力協助，並努力打造優質投資環境，與企業共度難關。

中部地區企業座談會係由苗、中、彰、投、雲五縣市為促進區域整體經濟發展，成立的跨縣市產業界互動交流的平台，每兩年由各縣市輪流籌辦1次，今年於苗栗巨蛋體育館辦理，除邀集5縣市首長，各產業領袖與學術界代表近千位產官學界人士也齊聚一堂，透過經驗分享與產業交流，深化跨域合作，促進中部區域經濟整合與成長。

▲南投縣長許淑華出席中部地區企業座談會。（圖／南投縣政府提供）

本次座談會採書面提案方式反映問題，並邀請台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德專題演講「國內外經濟情勢及產業展望」，針對全球與國內經濟動態提出深度剖析，也為在場企業提供產業轉型的重要方向，逢甲大學助理教授張育端則針對「桃竹苗大矽谷計畫」進行說明。

▲南投縣長許淑華出席中部地區企業座談會。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，國際情勢多變、美國關稅政策反覆，影響產業甚鉅；面對挑戰，政府部門將會提供更多的資訊及幫助，與工商界夥伴併進，地方政府也會提供更方便的投資協助，打造更優質的就業與投資環境，做企業界最堅強的後盾；許淑華也提到南投縣政府積極規劃及開發草屯手工藝產業園區、竹山南雲產業園區等產業園區，以擴大地方特色產業群聚效應及增加就業機會，引導地方產業升級、讓產業永續發展，歡迎大家來南投投資及旅遊。

王惠美、張麗善則在會中建議座談會改為1年舉辦1次，創會長暨南投富帥企業董事長董正宗也在交接會旗儀式中，宣布下屆座談會提早在明年舉辦，並授旗下一屆主辦地的彰化縣，再由王惠美將會旗交給下一屆總召集人暨台灣泰德軾股份有限公司董事長何源成。

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