蔣萬安將集結北檢！綠質疑何時舉牌驅離？　警察局長：不能集會

▲台北市警察局長李西河。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北地檢署偵辦國民黨「死亡連署」涉偽造文書案，今（17日）上午7時指揮調查局搜索國民黨台北市黨部，並約談市黨部主委黃呂錦茹等4人，使國民黨主席朱立倫號召所有黨公職今晚赴北檢，台北市長蔣萬安也表達會去。民進黨台北市議員簡舒培、許淑華質疑，藍在禁制區進行集會遊行、帶頭違法，要何時才會舉牌或驅離朱立倫、蔣萬安？但台北市警察局長李西河未正面回應，僅說「當然不能集會遊行」。

台北市議會17日下午進行警政衛生部門質詢，民進黨台北市議員簡舒培先詢問「禁制區可以申請集會遊行嗎？」警察局長李西河回應「不可以」，依照《集會遊行法》第6條規定，不得在各級法院集會遊行。

李西河坦言，以前從來沒有發生這樣狀況，自己任職剛好是去年8月，當時遇到柯文哲被聲押的案子，自己第一時間詢問北檢，對方表示「柔性處理」、「不要影響偵查程序進行」。但簡舒培質疑，這為何要問北檢？李西河說，依照「公民政治權利公約」要公平合理考量，以及《集遊法》26條等，所以用最適當方式處理集會遊行。

但簡舒培直言，自己不能接受李西河的說法，並列舉民眾黨在去年8月30日至今多次到北檢前集會，認為因為警察局不作為，導致民眾黨去年12月號召去北檢集會9小時，警察局舉牌都沒用，而支持者「高興散就散」，舉牌毫無意義。

▲台北市長蔣萬安表示今晚將赴北檢外聲援。（圖／記者袁茵攝）

簡舒培提及，國民黨14日也聚眾在北檢前集會，且全部都是立委，當警察舉牌說「這是違法行為」，立委還反問「哪裡違法」；而今天柯文哲再次被偵訊，民眾黨又號召群眾去北檢外集會，今晚朱立倫下軍令「今晚北檢見」，要求國民黨在台北市黨公職都要到，連蔣萬安都說「我會去」，請問這要怎麼處理？

李西河回應，處理原則還是依法處理、行政中立，「我們還是在這個⋯因為只要依照『政治權利公約』，以及《集遊法》26條執法精神，最適當比例原則⋯」但簡舒培不滿，表示這是將法律視為無物，而且現在連李西河的「老闆」蔣萬安都要去，什麼時候才要舉牌？

面對李西河再提「公民政治權利公約」，簡舒培痛批「你一直在重複跳針」，集會禁制區如果不行申請集會，那為什麼可以讓藍白一直號召？乾脆要求立院修法把禁制區修改掉，以後北檢前面歡迎大家申請，今晚朱立倫帶頭、蔣萬安要去，警察局要到幾分鐘才舉牌？

只見李西河未正面回應，簡舒培不斷追問，而一旁的警察局保安科科長林建良補充道，會依照《集會遊行法》先勸導再警告，如有暴力行為或違反公共秩序就驅離。

另外，簡舒培要求針對北檢前有習慣性集會一事做通則處理，要求警察局在朱立倫去集會前發聲明，告訴國民黨與蔣萬安，北檢前不得集會。李西河一開始僅說「當然不能集會遊行」，但面對簡舒培要求發新聞稿，李西河猶豫幾秒後說「我們來做沒關係」。

▲台北市議員許淑華。（資料圖／記者林敬旻攝）

民進黨台北市議員許淑華也質疑，今晚國民黨有無申請集會遊行？李西河直言「沒有。」許淑華說，那就是變成非法集會，依照《集會遊行法》第25條規定，必須進行警察、制止或命令解散，「舉牌幾次可以要求解散？」

李西河回應，當警察進行勸導、警告後就命令解散，且事後可移送法院，但這要看現場聚集人潮狀況而定，如同去年12月柯文哲開庭時，外頭有比較激烈狀況，經過勸導、警告、命令解散且禁止後還不解散，事後就有移送地檢署偵辦。

許淑華追問，舉牌可以幾次？李西河說「看狀況」，有些可3次，也有可以3次以上，因為警告、命令、解散禁止，這是三個流程，且舉牌時間也是看狀況而定。

許淑華認為，既然此次沒有申請集會遊行，且身為市長的蔣萬安又帶頭違法，那警察會做什麼動作？是蔣萬安待10分鐘離開就當沒這回事嗎？要不要奉勸蔣萬安就不要去了？李西河稱，會看狀況做必要處理；而中正一分局長張嘉煌說，會視現場狀況，對召集或主持人舉牌。

許淑華強調，既然罷團必須以《集會遊行法》申請路權才能擺攤，而身為市長的蔣萬安只要被舉個牌、發完言就可走的話，那她要求若今晚蔣萬安有到，警察局必須立刻召開會議，取消罷團要申請集會遊行法。而李西河則允諾，「我們會一致，執法一致。」