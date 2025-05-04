巴菲特接班人是誰？童年打零工卻驚人翻身　被讚：跟他說話變聰明

▲94歲的股神巴菲特在「2025波克夏股東大會」宣布退休。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

「股神」巴菲特（Warren Buffett）宣布退休，接班人阿貝爾（Greg Abel）也備受外界矚目。他出身勞工階級家庭，小時候曾經打過各種零工，但仍力爭上游取得成功，被形容為細心敏銳、工作勤奮，甚至只要跟他對談，就能透過其提問，而變得更加聰明。

波克夏・海瑟威（Berkshire Hathaway，下稱波克夏）市值高達1.18兆美元，旗下擁有鐵路、保險、冰淇淋公司等，而董事長兼執行長巴菲特則在3日的年度股東大會中宣布，將於今年底卸下執行長職務，並且交棒現任副董事長阿貝爾。

事實上，巴菲特已經多次暗示自己年事已高，而且阿貝特比自己更能勝任執行長的工作，「跟阿貝特共事，比跟我共事好多了，因為我不想跟他一樣拚命工作。」他去年也曾表示，希望阿貝爾對於波克夏的公開股票投資組合，有著最終決定權。此前，人們認為這份工作將會被交給其他人。

《路透社》報導，分析師與投資人預期，62歲的阿貝爾將延續波克夏目前的投資文化。他回應媒體提問時也表示，他對子公司的管理方法將會「更加積極」，並且讚揚巴菲特「是一名傑出的老師，而我多年來受益良多。」

▲62歲的阿貝爾（Greg Abel）將接下股神巴菲特的職務。（圖／路透）



1962年6月1日，阿貝爾出生於加拿大亞伯達省（Alberta）愛德蒙頓（Edmonton）一個勞工階級家庭，小時候曾經打零工賺錢，發傳單、清理廢棄瓶子、填充滅火器等，「那是一個真正的勞工階級家庭，人們的工作時有時無，但你能夠意識到，我們全都努力工作，試圖讓我們的家庭有所發展。」

儘管如此，阿貝爾仍在1984年取得阿爾伯塔大學（University of Alberta）學位，先後任職於資誠聯合會計師事務所（PwC）、能源公司CalEnergy。1992年，他加入中美能源公司（MidAmerican Energy）、也就是現今波克夏·哈薩威能源公司（Berkshire Hathaway Energy）的前身，並於2008年成為中美能源公司的執行長。

阿貝爾目前負責波克夏的非保險業務，包括北美洲最大型貨運鐵路網路「柏林頓北方聖塔菲鐵路公司」（BNSF）、波克夏·哈薩威能源公司、數十間公司的化學、工業與零售業務。去年，他也接管了一些原本由巴菲特負責的資本配置職責。

許多與阿貝爾共事的高階主管都說，他是一名非常注重細節、感覺敏銳的提問者，總會仔細審查財務指標，並且希望深入了解企業與其營運方式。

美國最大住宅房地產經紀公司「美國住宅服務」（HomeServices of America）執行長凱利（Chris Kelly）甚至形容，阿貝爾提出的問題，能夠「確保你作為一間公司，深入思考指示與計畫」，甚至形容「與他交談就會讓你變得更聰明。」