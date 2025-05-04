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波克夏股東大會7項表決全遭否決！　巴菲特也投反對票

▲94歲的股神巴菲特在「2025波克夏股東大會」演說。（圖／路透）

▲94歲的股神巴菲特在「2025波克夏股東大會」演說。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國投資控股公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）於當地時間4日召開年度股東大會，會中表決駁回七項與多元化、人工智慧與環境相關的股東提案，其中包括要求公司揭露其子公司種族相關政策風險的決議案。

這些被否決的提案，還包括：波克夏是否應檢視其業務對不同族群、宗教、性別與政治立場員工的影響，董事會是否應設立多元與包容性監督委員會，以及由獨立董事評估AI風險，並要求提交超出聯邦與州規範的環保自願措施報告等。

提案在副董事長葛雷格・阿貝爾（Greg Abel）主持宣讀後表決遭否決，巴菲特（Warren Buffett）本人及其他董事會成員對所有七項提案皆表達反對立場，理由是認為相關要求不必要，且部分內容與公司去中心化營運文化相悖。

就在提案表決前，94歲的巴菲特意外宣布將於年底卸下執行長職務，由副手阿貝爾接棒，引發外界關注波克夏未來走向。

董事會聲明指出，波克夏旗下各子公司獨立營運，聘僱與內部政策由各自決定，集團的核心原則是「依法行事並做正確的事」。過去波克夏在年度報告中偶有提及子公司聘僱實務，今年2月發布的最新年報則刪除「推動工作場所多元與包容」的相關表述。

目前在美國企業界，多元、公平與包容（DEI）政策正遭遇保守派勢力強烈挑戰，川普（Donald Trump）政府亦明確表態限制聯邦與私人部門的DEI實施。波克夏此次的決議也被視為呼應美國整體氛圍的轉變。

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