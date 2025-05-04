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川普提議「派兵助打毒販」　墨總統強硬拒絕：主權不可侵犯

▲▼墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。（圖／路透）

▲墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，自己近日拒絕了美國總統川普（Donald Trump）提出派遣美軍進入墨西哥打擊毒品走私的要求。她強調，「美國軍隊永遠不可能踏上我們的國土，我們的主權不容侵犯。」

根據《半島電視台》報導，薛恩鮑姆3日在一場公開活動中透露，川普先前在通話中詢問她有什麼方式能幫忙打擊有組織犯罪，甚至直接建議派出美軍支援。但她當場回絕，「我們的主權不是商品，不能用來交易。」

薛恩鮑姆進一步指出，「我告訴川普總統，『不行，我們的領土不可侵犯，我們的主權不可侵犯。』」她的發言，也讓外界對美墨兩國在打擊毒品幫派上的合作模式再度投下疑問。

《華爾街日報》引述知情人士指出，川普4月16日與薛恩鮑姆進行電話會談時，氣氛一度緊張。川普當時強硬要求美軍能在打擊毒品幫派的行動中「扮演更主導角色」，並加大美方軍事參與的程度。外界認為，川普是針對走私芬太尼（fentanyl）等毒品入美問題施壓。

自上任以來，川普頻頻將矛頭指向墨西哥與加拿大，批評兩國未能有效阻止非法毒品流入美國，甚至把對墨加商品加徵高額關稅的原因之一，歸咎於毒品走私。

▲▼川普。（圖／路透）

▲自上任以來，川普頻頻將美國非法毒品問題歸咎墨西哥與加拿大。（圖／路透）

儘管如此，薛恩鮑姆強調，她在與川普的會談中，展現出合作誠意，包括提供更多情資交換與合作方案。但她也要求川普，應該積極打擊從美國流入墨西哥的槍枝走私，「川普已在2日下令，要求採取一切必要措施，防止槍枝從美國流入我們的國家。」跨國槍枝走私引發墨西哥持續近20年的暴力浪潮，造成當地逾45萬人喪生。

美國白宮國家安全會議（US National Security Council）發言人則回應，川普立場非常明確，認為墨西哥需要做得更多，「美國已準備好擴大與墨西哥的合作，並提供更多支援。」

發言人補充指出，川普與薛恩鮑姆合作，已讓美國西南邊界「成為史上最安全」。但他也警告，「來自外國的恐怖組織仍對雙方的安全構成威脅，販毒與犯罪正在危害全美社區。」

另一方面，川普持續推動他承諾的「史上最大規模驅逐行動」，儘管面臨多起法律挑戰仍未停下腳步。美國國防部本週再度宣布，將美墨邊界一處區域劃設為「軍事區」，以強化移民執法。

新劃定的區域位於德州，與艾爾帕索（El Paso）的布利斯堡陸軍基地（Fort Bliss Army Base）相連。

和上個月新墨西哥州的「軍事區」相同，駐軍獲授權臨時扣留非法越境移民，直到交由國土安全部（US Department of Homeland Security）接手。

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