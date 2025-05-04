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快訊／巴菲特宣布年底交棒！　確定接班人

▲股神巴菲特活確定交棒。（圖／路透）

▲股神巴菲特活確定交棒。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

「股神」華倫・巴菲特（Warren Buffett）在週六舉行的波克夏・海瑟威（Berkshire Hathaway）年度股東大會中投下震撼彈，宣布將於今年底卸下執行長職務，並由現任副董事長阿貝爾（Greg Abel）接任，正式交棒這家他領導逾60年的投資帝國。

巴菲特今年94歲，在股東會長達5小時的問答尾聲自爆「新聞亮點來了」，透露接班計畫已成熟，他認為「阿貝爾成為公司執行長的時機已經到來」，這項消息連身旁的阿貝爾也事先不知情，僅有董事會內他的兩名子女事前知曉。

62歲的阿貝爾自2018年起擔任副董事長，長期被視為巴菲特欽點的接班人。他在現場表示，能接下這項責任「感到無比榮幸與謙卑」。巴菲特則強調，自己沒有出售波克夏股票的打算，並重申其遺產幾乎將全數捐出。

巴菲特從1965年收購當時幾乎倒閉的紡織廠波克夏起，將公司打造為總市值逾1.16兆美元的企業巨擘，業務橫跨保險、能源、鐵路、消費品與科技等領域。他個人財富高達1,682億美元，幾乎全部為波克夏股票，據《富比士》統計為全球排名第五富豪。

宣布交棒的瞬間，現場數千名股東起立鼓掌長達一分鐘，象徵一個傳奇投資時代的落幕。

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