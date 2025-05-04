嗆川普把貿易當武器！巴菲特：美國關稅「惹怒75億人」是巨大錯誤

▲波克夏股東會登場，巴菲特批貿易壁壘為「戰爭行為」。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）3日在波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）年度股東大會上罕見發表對美國貿易政策的明確批評，指出對其他國家徵收懲罰性關稅是「巨大錯誤」，更形容貿易與關稅可能是一種「戰爭行為」，不應該被當作政治武器使用。儘管他並未直接點名美國前總統川普，但評論明顯劍指其強硬的保護主義政策，引發關注。

綜合外媒報導，巴菲特在會上表示，貿易不應該被用作政治武器，關稅可能被視為一種「戰爭行為」。他強調，美國應該與其他國家進行自由貿易，這樣才能促進全球繁榮，進而提高美國的安全感和經濟利益，「當世界其他地區越繁榮，我們也會變得更昌盛，各位的子女未來也會感受到這點。」

雖然巴菲特沒有直接點名川普，但他的言論顯然針對當前的美國貿易政策，川普政府近期對多個國家徵收了歷史上最高的進口關稅，引發了全球市場的激烈反應。巴菲特也警告，這種保護主義政策可能會對美國的長期利益造成損害，「當有75億人不太喜歡你，而有3億人自鳴得意時，我認為這是不對的，也不明智。」

事實上，今年的股東大會被視為歷史上最重要的一次，因為這可能是巴菲特最後一次全程參與的股東會，他先前已表示，伯克希爾的運營業務將由格雷格·阿貝爾（Greg Abel）接任，他也在股東信中提到，阿貝爾將在「不久的將來」接班。