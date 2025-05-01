陸委會：兩岸徵文比賽只是形式　真正目的是找學生去大陸

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

章法學會與中共黨政機構合辦的「共讀一本好書」徵文大賽涉違反《兩岸條例》，陸委會副主委、發言人梁文傑指出，徵文比賽只是形式，真正目的是要找學生去大陸參加研學營，然後把活動當成是「海峽論壇」的一部份。

梁文傑1日在例行記者會上回答有關徵文大賽的問題，他提到，此案合作的對象就是中共福建省委下面的機關，也牽涉到把台灣的學生用全程招待的方法，帶到大陸去參加頒獎典禮、營隊。

梁文傑進一步指出，這個活動的徵文只是一個形式，根據其活動公告，只要有投稿就能獲得資格，讓主辦方邀請前往福建進行研學，並不是說一定要得獎才能夠去。

梁文傑說，去年就是投稿就能獲邀，所以這個比賽的徵文只是形式，真正的目的就是要找學生去參加研學營，然後把活動當成是「海峽論壇」的一部份，

對於政府是否打算明確列出可能涉及違法的合作行為，梁文傑認為，中共的統戰手法層出不窮，與其去條列各項行為，對方可能又根據條列的結果，發展出新的變化來規避，「我們目前不會用這種條列式的方法去做。」

另外，雖然此活動已被指涉及違法，但主辦單位並沒有打算喊停，梁文傑說，此案查處是由教育部進行的，陸委會是協助，所以希望能加快腳步。