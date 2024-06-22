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永慶加盟四品牌中區經管會以行動支持誠實徵文比賽　1082名學生反思誠實的意涵

▲▼ 永慶加盟四品牌中區經管會以行動支持誠實徵文比賽　1082名學生反思誠實的意涵 。（圖／永慶）

▲永慶加盟四品牌中區經管會與永慶慈善基金會共同推動誠實徵文比賽，獲得豐碩成果。（圖／永慶慈善基金會）

圖、文／永慶慈善基金會提供

永慶房產集團秉持「先誠實再成交」理念，期盼社會往更好的方向發展，推動「埋下誠實的種子~第二屆永慶誠實徵文比賽」，邀請臺中市政府教育局擔任指導單位，永慶加盟四品牌（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）贊助。首次在台中舉辦就吸引216所學校、1,082位學生共襄盛舉。6/22在中興大學舉辦頒獎典禮，現場有105位獲獎同學，甚至有遠從屏東北上的家長們到場，一同見證孩子們的榮耀時刻。

誠實徵文比賽在南、北巡迴頒獎後，來到最終站中台灣，今年總計有超過590所學校、將近6千名學生投稿參與。永慶慈善基金會董事劉炳耀表示，近年來台灣社會詐騙事件頻傳，人與人之間的信任感越來越低。永慶想藉由誠實徵文比賽，讓孩子從小就養成誠信的價值觀，加強學生們的道德教育，以促進社會運作更加有序穩定，打造誠實、和諧的友善社會。

永慶加盟四品牌支持集團理念，贊助中台灣舉辦誠實徵文比賽，以行動具體落實企業誠實原則。永慶不動產中區經管會長陳立信在典禮中致詞表示，誠實這個觀念不只是在學生體現，在整個台灣的社會都是重要的原則。從去年第一屆誠實徵文比賽後，我們就極力爭取中區能夠舉辦這樣的活動，今年我們匯集永慶加盟四品牌的公益能量，來贊助有理念、富有意義的活動，也希望未來能夠持續舉辦這樣的活動。

此外，永義房屋、有巢氏房屋及台慶不動產也深入校園及社區，用心推廣這次活動。有巢氏房屋中區經管會長鄭珮紾開心地說，這次的參賽作品中，很多學生都用自己經歷的誠實小故事為主題，表達自己對誠實的觀點，透過作文能夠反映出孩子們的真誠、童貞，也讓他們發自內心的來寫出心裡的想法，透過思考知道「誠實」是什麼模樣。

作為社區第一指名品牌的有巢氏房屋中區經管會會長鄭珮珍表示，現代小孩不管是動筆、或是用電腦寫作文，都是很棒的事情，透過作文能夠反映出孩子們的真誠、童貞，也讓他們發自內心的來寫出心裡的想法，透過思考知道「誠實」是甚麼模樣。

台慶不動產中區經管會長吳泓諭也說，誠實必須從家庭、學校、社會、企業多方面一起去努力才能完成，因為大家共同努力讓這次活動圓滿、盛大，也有很好的成果，在永慶集團我們會持續向下扎根，讓這個誠實價值往下到小朋友，持續去影響整個社會，在未來能夠帶來正面的效果與迴響。

本屆「埋下誠實的種子~第二屆永慶誠實徵文比賽」北中南圓滿落幕，永慶慈善基金會將持續透過各種形式的公益行動，為台灣埋下更多良善的種子。第二屆永慶誠實徵文比賽完整得獎名單參考如下：https://event.udn.com/yccontest2024/

▲▼ 永慶加盟四品牌中區經管會以行動支持誠實徵文比賽　1082名學生反思誠實的意涵 。（圖／永慶）

▲永慶加盟四品牌中區經管會、臺中市教育局與前三名同學合影。（圖／永慶慈善基金會）

延伸閱讀
永慶房產集團響應新北市「防不動產詐騙」！不動產地籍異動「即時通」保障財產安全https://finance.ettoday.net/news/2761377
永慶不動產呂啟綸：誠實二字　要徹底落實相當不易
https://finance.ettoday.net/news/2756835

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