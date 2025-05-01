區桂芝批陸委會「文字獄」　梁文傑：她一轉發就有人來檢舉

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

北一女國文教師區桂芝日前批評陸委會查處兩岸徵文比賽的行為是營造「文字獄」氛圍。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，他們針對的是與中共黨政機關合辦統戰活動的團體，不是區桂芝老師本人，此事也與「文字獄」沒關係。

梁文傑1日赴立法院內政委員會報告，在接受媒體訪問時表示，區桂芝老師最近的言論爭議比較大，所以一轉發東西，就會有人來跟政府機關檢舉。

梁文傑強調，「這樣的檢舉只是我們處理案件的資訊來源之一而已，並不是針對區桂芝老師本人，而是針對和中共黨政軍機關合辦統戰活動的團體。」

▼北一女國文教師區桂芝近期捲入多項爭議。（圖／記者許敏溶攝）



對於區桂芝批評陸委會營造「文字獄」氛圍，梁文傑回應，這件事跟「文字獄」沒有任何關係，很多人在不知不覺之中就會和對方合作，或者幫對方宣傳，「我們要提醒，每一個個人，尤其是老師，都必須要注意這些，是不是在不知不覺中幫人家做宣傳。」

章法學會近日與中共黨政機構合辦「共讀一本好書」徵文大賽，疑涉及違反《兩岸條例》第33條之1，已由陸委會移轉教育部查處。北一女國文教師區桂芝則是因為在LINE轉發徵文活動的資訊捲入此事，但並非被查處的對象。

▼章法學會與中共黨政機構合辦「共讀一本好書」徵文大賽。（圖／翻攝章法學會）

