合辦兩岸徵文比賽涉嫌違法　政府要查「章法學會」了

▲章法學會與陸方機構合辦徵文比賽。（圖／翻攝章法學會官網）

記者陳冠宇／台北報導

中華民國章法學會與中共黨政機構合辦一項兩岸徵文比賽，陸委會近日接獲檢舉後證實，該案涉及違反兩岸條例第33條之1，已移請教育部查處中，也呼籲我師生赴陸前應注意相關風險。

「2025年（第二屆）『共讀一本好書』徵文大賽」的主辦單位為大陸的海峽出版發行集團（大陸國有企業）、中國民主促進會（大陸八個所謂「民主黨派」之一）福建省委員會、福建省全民閱讀促進會、福建省教育學會等。台灣方面有中華民國章法學會（主辦）、萬卷樓圖書公司（承辦）辦理。

該徵文大賽設有教師與大學組、中學組、小學組三個參賽組別；獲獎者有機會獲得最高新台幣6000元的獎金，而投稿參賽師生得由主辦方邀請，前往福建進行研學。

由於部分陸方單位的官方色彩濃厚，遭質疑有「統戰」意味。《兩岸人民關係條例》第33-1條規定，非經許可，不得與中共黨政軍有合作行為，也不得與大陸機構為涉及政治性內容之合作行為。

對於章法學會與陸方機構合辦徵文大賽，陸委會回應媒體詢問時表示，本案經檢舉，涉及違反兩岸條例第33條之1與陸方黨政單位之合作行為，已移請主管機關教育部查處中。

陸委會指出，暑假將至，中共將持續藉由招攬我青（少）年學生赴陸進行統戰活動，政府提醒我師生赴陸前應注意相關風險，對陸方主動邀約應提高警覺（如全額免費、落地接待、安排統戰活動或參訪紅色供應鏈等），不應涉有政治目的或政治性內容，避免協助或配合陸方宣傳，落入統戰陷阱。

陸委會提到，教育部近期已通函各級學校，要求加強落實「赴陸交流活動登錄平台」填報，除學校辦理之赴陸交流活動，由學生請假參加或教師自行招攬的赴陸交流活動，及學校協助公告陸方活動訊息等，也均應於平台登錄，以落實保障我學生人身安全與權益。

另外，媒體報導，北一女國文教師區桂芝在LINE群組轉發上述徵文比賽訊息。對於此行為是否觸法，政府尚未做出說明。