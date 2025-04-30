區桂芝批陸委會「搞文字獄」　邱垂正：應去聲援中國被關作家

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／台北報導

章法學會與中共黨政機構合辦的徵文比賽涉嫌違反《兩岸條例》，北一女國文教師區桂芝批評陸委會營造「文字獄」分為。對此，陸委會主委邱垂正30日表示，他們針對的是，區桂芝可能搞錯對象，「你應該去聲援被關押在中國的作家，怎麼譴責我們？」

邱垂正在網路節目上提到，章法學會是一群教國文的老師所組成的社團，跟中國大陸的黨政機構合辦徵文比賽，陸委會針對的是這個合作的行為，「因為我們看了他合作的對象，從主辦到承辦、執行單位，總共有14個，其中台灣的只有章法學會，跟萬卷樓圖書公司。」

▼北一女國文教師區桂芝。（圖／記者許敏溶攝）



邱垂正指出，很多人檢舉該徵文比賽有統戰嫌疑，陸委會初步判斷也有這種現象，依照《兩岸條例》33條之一的規定，未經政府許可，個人或法人不得與中國大陸的黨政軍有任何形式的合作行為。

邱垂正說，涉嫌違法的部分不是在「轉發」相關活動訊息，但區桂芝老師卻用這點來罵陸委會「文字獄」，可能搞錯對象了，「我們是民主法治的國家，任何人的批評我們都有雅量聽，但你為了一個疑似統戰活動的散發或批評我們，這種言行台灣社會有很多人是不認同的。」

邱垂正強調，重點根本不是在區桂芝，查處的重點是章法協會跟對岸的黨政機關。

邱垂正還特別提到，區桂芝講文字獄，那應該去聲援被關押在中國的作家，最近有很多作家協會說，中國是關押作家最多的地方，「你應該去聲援他們啊！你怎麼來譴責我們？」

▼章法學會與中共黨政機構合辦徵文比賽。（圖／翻攝章法學會官網）

