兩岸徵文比賽被查！陸委會：不針對區桂芝老師個人

▲北一女國文教師區桂芝。（圖／記者許敏溶攝）



記者蔡紹堅／台北報導

章法學會近日與中共黨政機構合辦「共讀一本好書」徵文大賽，疑涉及違反《兩岸條例》第33條之1，轉發該資訊的北一女國文教師區桂芝也捲入其中。對此，陸委會30日強調，政府查處的對象是與中共黨政單位合辦統戰活動的組織或團體，並非針對區老師個人，外界不應藉此胡亂指控。

陸委會表示，該徵文活動由章法學會與中共黨政單位共同主辦，且報名參加者不論是否得獎，由陸方安排前往中國大陸參訪，並全程落地招待，不合一般交流常態之安排，涉及違反兩岸條例第33條之1「與中共黨政單位之合作」行為，陸委會已移請主管機關教育部依法查處中。

▼章法學會與中共黨政機構合辦徵文比賽。（圖／翻攝章法學會官網）



陸委會指出，依據第一屆活動相關資訊，此一徵文比賽明顯為中共統戰活動，出席人員、談話內容、參訪行程與宣傳，皆有操作統戰意圖，「今年舉辦第二屆活動，政府有責任向民眾說明統戰風險，若有違規違常，政府也將依法查處。」

陸委會強調，由於區桂芝老師近期言論引發外界關注，因此有民眾向政府檢舉區老師所轉發的相關資訊，「相關檢舉資料只是處理本案的來源之一，政府查處的對象是與中共黨政單位合辦統戰活動的組織或團體，並非針對區老師個人，外界不應藉此胡亂指控，也不應刻意模糊焦點，忽略中共統戰作為。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

