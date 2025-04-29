美國關稅衝擊企業獎勵旅遊　旅遊業者盼恢復發展基金補助

▲交通部、觀光署今邀集旅行業相關公協會召開會議。（圖／交通部提供）

記者周湘芸／台北報導

因應美國對等關稅政策，外界擔心連帶衝擊觀光產業。交通部及觀光署今邀集旅行業相關公協會召開會議討論相關措施。觀光署長周永暉坦言，此次會中有討論許多新課題，像是代訂機票的費用問題，以及企業獎勵旅遊趨於保守等現象。業者會中也提出，希望恢復過去每年1億元的促進旅行業發展基金，因應短期無法解決的禁團令及美國關稅問題。

周永暉表示，此次會中與業者充分交換意見，包括許多新的課題及既有課題，其中像是旅行業者代訂機票的費用，這涉及民航局業務，另外像是企業獎勵旅遊趨於保守，要如何鼓勵企業旅遊是新課題。

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中華民國旅行業品質保障協會理事長張永成會中指出，受美國關稅政策影響，今年相較於去年有3分之1的企業對獎勵旅遊持觀望態度，整體報名下降8%至9%。

張永成也說，除了今年的美國關稅政策，近年的赴陸旅遊禁團令短期無法解決，業者也希望恢復2021至2023年每年1億元的促進旅行業發展基金，用於提高旅遊品質、產業轉型、多元行銷、開拓多元市場等，部長會中承諾7月底前會提出類似方案，但實際金額不會像過去這麼多。

台灣觀光協會韓國市場召集人王全玉表示，單純的旅遊補貼無法解決旅行業所面臨的困境，應從優化觀光軟硬體方面著手，讓台灣真正成為炙手可熱的旅遊景點。另外，業者會中也提到觀光人才的培育、旅行社與航空公司的合作模式等。

交通部長陳世凱表示，現在台灣的觀光產業已突破過去僅依靠單一市場，而是積極走向世界。儘管目前美國的關稅政策未明，且現下尚未對觀光產業造成直接立即影響，但未來的潛在衝擊仍不可忽視，盼藉由觀光署所提出的國際觀光客來台獎助延長等相關方案，面對因全球貿易變局所帶來的影響。

陳世凱指出，這次討論會的目的不僅是為了與產業意見領袖深入交流，更希望藉此聆聽業界意見，讓政府應對未來的挑戰更加契合觀光市場的動向。台灣政府將做好充分準備，持續調整行銷策略，提供更多獎勵措施和誘因，優化國內外市場布局。