不跪！陸外交部發影片對美嗆聲　引法日經驗批：低頭如飲鴆止渴

記者魏有德／綜合報導

美國對大陸祭出全球最高的對等關稅政策，大陸近日則是將反制動能拉升到最高點。大陸外交部今（29）日釋出中英文字幕版的宣傳片《不跪！》，向美國表達最強烈的反對立場和態度。影片中，從對日本半導體傾銷、廣場協議做出的種種措施到對法國「長臂管轄」導致工業巨頭瓦解，並強調，「卑躬屈膝終至步步緊逼，中國不跪！」

▲大陸外交部抗美關稅政策官方宣傳片《不跪！》。（圖／翻攝微博，下同）

據了解，美國總統川普日前釋出已和大陸領導人通話的訊息，大陸外交部第一時間否認闢謠，外交部長王毅更是在金磚會議上痛斥美國的對等關稅政策稱，「如果選擇默不作聲、妥協退縮，只會讓霸凌者得寸進尺。」

而大陸外交部在輿論場合也首次祭出官方反制宣傳片《不跪！》，要將輿論戰的話語權牢牢握在手上，以避免再次出現如川普發出的資訊，讓外界認為大陸對美國已經做出讓步，出現「認知混淆」的問題。

影片中，大陸官方將美國暫緩實施「對等關稅」的措施比喻為短暫風平浪靜的「颱風眼」，實際是「引君入甕」的致命陷阱，醞釀更加猛烈的腥風血雨，「對霸權低頭就是飲鴆止渴。」

大陸官方也強調，以鬥爭求合作則合作存，以妥協求合作則合作亡，藉此站穩對美國關稅政策的強硬立場。此外，大陸官方還趁此機會，向世界主張喊話，中國是傾聽弱國聲音者，是阻擋霸權欺凌者，是守護世界公理者，也是站出來高舉火炬帶領各國劈開迷霧者，呼籲全球各國站出來衝破霸權的高牆。