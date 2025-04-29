美財長：關稅戰能否降溫「取決於中國」　亞洲多國拋改善方案

記者張方瑀／綜合報導

美國財政部長貝森特28日受訪時表示，美中關稅戰能否降溫，最終取決於中國的態度，並直言中國目前侵略性的經濟模式「無法長久」。他也透露，亞洲多國已就貿易協商向美方提出不錯的建議，美國正在審慎評估中。

貝森特（Scott Bessent）接受CNBC節目專訪時指出，目前美國各政府部門皆與中方保持聯繫，針對貿易談判進行溝通，但未來走向仍需看中國的決定。他強調，中國對美國的出口額是美國對中出口的5倍，雙方互徵高達120%、145%關稅的情況「難以持續」。

他進一步透露，美國在貿易談判中有一套標準作業程序，雖不會對外公開，但目前與15至18個重要經貿夥伴國洽談中，其中亞洲國家提出了許多值得期待的建議，美方正逐一評估。

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透社）



貝森特直言，從各國的提案中可以看出，許多國家願意削減關稅及非關稅壁壘，他也感慨，「怎麼會讓局面走到這地步？」他也認同總統川普（Donald Trump）的看法，認為問題根源在於過去歷屆美國政府。

貝森特強調，若能在關稅、貨幣操縱、政府補貼及勞工與產業政策等方面取得突破，將會是美國的一大勝利。

主持人詢問國際資金對美國有疑慮，貝森特回應，川普政府誓言維繫美國為全球資金最佳之地，政府在努力中，美國稅務穩定，經貿上不會再被占便宜，全球最大經濟體也會鬆綁法規，如果看報告，歐洲自己也課徵貨品稅，貨品課50%，服務項目課100%，得看他們如何進展。

談到歐洲經濟情勢，貝森特指出，目前歐洲對於歐元升值感到憂心，歐洲央行（ECB）已經開始降息，希望藉此讓歐元走貶，但他也強調，「美國仍將維持強勢美元政策。」

至於全球資金流向，貝森特直言，看到中國聲索菲律賓島嶼的爭議事件後，「你還會想把錢投入這樣的國家嗎？」

他也提到，自己日前在摩根大通（JPMorgan Chase）於華盛頓舉辦的閉門會議上曾提及，美中關稅戰有望降溫，意外推升美股大漲。不過他坦言，會後接受媒體訪問時的說法與72小時前無太大差異，對於市場的劇烈反應感到意外。

貝森特最後重申，美中關係極為複雜，目前的緊張局勢無法長期維持。他認為，中國以補貼支持的商品傾銷至美國，這樣的模式並不具永續性，因此推測中方也有意願尋求局勢降溫。